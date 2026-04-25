Dječaku Viktoru koji je heklanjem oduševio Srbiju učinjena velika nepravda

Viktoru Mitiću (11) iz Jagodine koji je osvojio Srbiju kada se odlučio za nesvakidašnji trend da na svom Instagram profilu objavljuje videe kako hekla, učinjena je velika nepravda.

Naime, sada mu je hakovan isti taj profil.

Kako piše na društvenoj mreži "Treds" Viktorov otac, pored svih loših stvari koje su do sada uradili njegovom sinu, sada su mu hakovali profil.

"Ovo je sramota velika, pored svih loših stvari sto su do sada uradili mom Viktoru sada su mu hakovali profil!!!", napisao je Viktorov otac.

Nedavno je malenog heklača iz Jagodine napao i sveštenik Stefan Rajčić, a tada je cijela Srbija stala u dječakovu odbranu.

Pomenuti sveštenik smatra da pletenje nije nikakva vrlina i da taj zanat ne treba da bude u rukama jednog muškarca jer time, kako je rekao, skrnavi srpsku tradiciju.

Za portal "Telegraf.rs" oglasio se i otac dječaka Viktora koji je priznao da su riječi pogodile malog heklača, toliko da je čak razmišljao i da ugasi profil.

Podsjetimo, Viktor je dječak koji svakodnevno objavljuje na svom Instagram profilu videe u kojima hekla onoliko petlji koliko ima pratilaca.

Njegova popularnost munjevito je porasla, a on je svojim šarmom prikupio rekordan broj pratilaca jer je odlučio da ishekla najduži čilim na svijetu. Jedan pratilac = jedna petljica, kako je Viktor objasnio.

