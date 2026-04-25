Uživajte u suncu dok možete: Evo kada se vraćaju hladnoća i snijeg

Vikend pred građanima regiona donijeće pravo proljećno vrijeme - sunčano, umjereno toplo i bez padavina, uz visoke temperature, ali i svježa jutra i večeri.

Srpski meteorolog Nedeljko Todorović istakao je gostujući u emisiji "Puls Srbije" na "Kurir" televiziji da nas očekuju idealni proljećni dani, ali uz određene temperaturne oscilacije.

"Tokom naredna dva dana subote i nedjelje imaćemo pravo proljećno vreme kako ga građani zamišljaju. Biće umereno toplo i sunčano, sa maksimalnim temperaturama između 18 i 23 stepena, u zavisnosti od mjesta i nadmorske visine", rekao je meteorolog.

On je upozorio da će jutra i večeri ipak biti svježi.

"U jutarnjim i večernjim satima još uvijek će biti svježine, pa je potrebna malo toplija garderoba u tom dijelu dana. Slab mraz je moguć, ali samo lokalno i kratkotrajno. U ranim jutarnjim satima, između pet i šest stepeni, može se pojaviti blagi minus, do minus jedan ili dva stepena, i to uglavnom u kotlinama i brdsko-planinskim predjelima", kaže Todorović

Od 28. aprila padavine

Stabilno vrijeme bez kiše zadržaće se tokom vikenda, dok se promjena očekuje već početkom naredne sedmice.

"U nedjelju uveče počinje da pristiže hladniji vazduh, pa će se već u ponedjeljak osetiti pad temperature i doći će do naoblačenja, ali bez padavina tog dana", rekao je Todorović.

Prve padavine najavljuje za sredinu naredne nedjelje.

"Između utorka i srijede, 28. i 29. aprila, očekuje se slaba kiša lokalnog karaktera, uz dalji pad temperature. Takav, svežiji tip vremena zadržaće se i narednih dana. Od 28. i 29. aprila pa do početka maja biće promjenjivo, svježije vrijeme, mjestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, ali bez većih količina padavina".

Govoreći o raspodjeli kiše, naglašava da ona neće biti ravnomjerna.

"Jedan dan će više padati na sjeveru, drugi na jugu, ali to će biti lokalne pojave, neće u isto vrijeme padati u cijeloj Srbiji", rekao je.

Moguć i snijeg u planinskim krajevima

U planinskim krajevima moguć je i povratak zimskih uslova.

"U tim danima, u višim predjelima, iznad 1200 do 1300 metara, može pasti i snijeg, uz formiranje manjeg snježnog pokrivača, što je za to doba godine sasvim normalno", dodaje meteorolog.

Ipak, u nižim krajevima mraz je malo vjerovatan.

"Zbog oblaka i vjetra, koji sprečavaju jače hlađenje prizemnog sloja vazduha, u nižim predjelima je mala vjerovatnoća za mraz".

Stabilizacija vremena i novi porast temperature očekuju se tek početkom maja.

"Negdje od 4. ili 5. maja sledi toplije vrijeme i više sunčanih intervala, ali uz mogućnost kratkotrajnih popodnevnih pljuskova", zaključio je Nedeljko Todorović.