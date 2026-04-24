I to je moguće: BiH proglašena najpopularnijom u Evropi

Bosna i Hercegovina je zvanično postala najpopularnija destinacija u Evropi, sa više od 2,4 miliona lajkova na službenim profilima turističkih destinacija.

Ovaj impresivni broj potvrđuje njen rapidan uspon kao jedne od najatraktivnijih i najautentičnijih turističkih destinacija, prema podacima platforme za putovanja "Tripskaut".

Naime oni su na svom Instagram profilu objavili niz zapanjujućih fotografija iz Bosne i Hercegovine, uključujući destinacije poput Mostara, Višegrada, Jajca, Sarajeva.

Viralni sadržaji ističu prirodne ljepote zemlje, kao i bogatu kulturnu baštinu, koja je postala ključni faktor zašto Bosna i Hercegovina trenutno doživljava pravi turistički boom na društvenim mrežama.