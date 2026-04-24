Logo
Large banner

I to je moguće: BiH proglašena najpopularnijom u Evropi

Autor:

ATV
24.04.2026 22:52

Komentari:

0
Сарајево
Foto: ATV

Bosna i Hercegovina je zvanično postala najpopularnija destinacija u Evropi, sa više od 2,4 miliona lajkova na službenim profilima turističkih destinacija.

Ovaj impresivni broj potvrđuje njen rapidan uspon kao jedne od najatraktivnijih i najautentičnijih turističkih destinacija, prema podacima platforme za putovanja "Tripskaut".

Naime oni su na svom Instagram profilu objavili niz zapanjujućih fotografija iz Bosne i Hercegovine, uključujući destinacije poput Mostara, Višegrada, Jajca, Sarajeva.

Viralni sadržaji ističu prirodne ljepote zemlje, kao i bogatu kulturnu baštinu, koja je postala ključni faktor zašto Bosna i Hercegovina trenutno doživljava pravi turistički boom na društvenim mrežama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Turizam

Bosna i Hercegovina

putovanje

turističke destinacije

Turistička destinacija

turisti

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

23

08

Otrovao se Marin Čilić, otkazan meč

23

05

Putin dobio upozorenje: Čeka te 1917. godina

22

58

Prosječna plata im je oko 7.000 evra i traže radnike

22

52

I to je moguće: BiH proglašena najpopularnijom u Evropi

22

49

Spremite se za spektakl: Evo kako izgleda raspored za plej-of Evrolige

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner