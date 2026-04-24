Pet horoskopskih znakova imaće vikend pun iznenađenja

Neki vikendi kao da se pojavljuju niotkuda i nežno izbacuju sve iz rutine. Upravo je to vrsta vikenda sa kojom se suočavaju određeni horoskopski znaci, a dolazi sa dozom nepredvidivosti koja može biti podjednako uzbudljiva koliko i zbunjujuća, prenosi Krstarica.

Ovan – iznenadni nalet energije

Za one rođene u znaku znaku Ovna ovaj vikend donosi iznenadni nalet energije i potrebu za akcijom. Planovi koji su do juče delovali čvrsto mogli bi se promeniti u poslednjem trenutku – i to na bolje.

Neočekivani poziv ili spontani izlazak mogli bi otvoriti vrata novim poznanstvima ili čak malim avanturama o kojima će se dugo pričati.

Blizanci – komunikacija je ključna

S druge strane, Blizanci ulaze u period u kojem komunikacija igra ključnu ulogu. Poruke koje stižu u „pogrešno vreme“ ili razgovori koji počinju potpuno nevino mogli bi se pretvoriti u nešto mnogo dublje. Upravo u toj nepredvidivosti leži magija – nikad ne znate gde će vas jedna rečenica odvesti.

Lav – sastanak ili slučajni susret donosi iznenađenje

Za vas, vikend je rezervisan za iznenađenja koja dolaze kroz društvene situacije. Bilo da je u pitanju sastanak, događaj ili slučajni susret, postoji velika šansa da će se naći u centru pažnje. Međutim, ono što ovo vreme čini posebnim je činjenica da bi pažnja mogla doći od nekoga od koga je najmanje očekuju.

Škorpija – prošlost se ponovo javlja

Škorpije predstoji vikend pun iznenađenja na emotivnom nivou. Prošlost može neočekivano ponovo izbiti – kroz poruku, susret ili čak sopstvene misli koje se iznenada vraćaju. Ali umesto da budu izbačeni iz ravnoteže, ovog puta bi mogli pronaći način da stvari vide iz potpuno nove perspektive.

Vodolija – promjene planova i neobične ideje

Za Vodoliju, vikend donosi neobične ideje i iznenadne promene u planovima. Ono što je izgledalo kao miran i opušten raspored moglo bi se pretvoriti u niz spontanih odluka koje vode do neočekivanih iskustava. Upravo u toj neplaniranosti leži prilika za nešto novo – možda čak i za promenu koja će trajati duže od samog vikenda, piše Glas Srpske