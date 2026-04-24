Dječija književnost između tradicije i digitalnog doba

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana panel-diskusija o statusu književnosti za d‌jecu i mlade, s ciljem da se otvore ključna pitanja o njenom položaju u savremenom društvu i obrazovnom sistemu.

Panel je održan u okviru Festivala književnosti za d‌jecu i mlade,čiji je direktor Dejan Kerleta izjavio Srni da je panel organizovan s namjerom da ponudi odgovore na pitanja o mjestu d‌ječije književnosti između tradicionalnog i savremenog.

On je naveo da je Festival okupio profesore fakulteta, književnike i stručnjake iz oblasti obrazovanja i bibliotekarstva, koji su govorili o značaju d‌ječije književnosti u nastavi, njenoj ulozi u razvoju mladih, kao i izazovima i perspektivama.

"Nastojimo da pronađemo odgovore na pitanja gd‌je je danas d‌ječija književnost na putu od tradicionalnog ka savremenom, kao i šta je to što d‌jeca čitaju u okviru školske lektire, kako u osnovnim, tako i u srednjim školama", rekao je Kerleta.

On je istakao da panel obuhvata i teme o načinu izučavanja d‌ječije književnosti na visokoškolskim ustanovama, uključujući i Filozofski fakultet, te dodao da učešće stručnjaka iz Republike Srpske i Srbije potvrđuje značaj povezanosti jezika i književnosti.

Kerleta je naveo da je cilj da se dođe do konkretnih zaključaka značajnih za obrazovni sistem u Republici Srpskoj i Srbiji.

On je dodao da je u okviru Festivala održana i promocija stručne knjige autora Branke Lepir Šinik.

Prodekan za naučnoistraživački rad na Filozofskom fakultetu Pale Ognjen Kurteš istakao je da je u vremenu snažnog uticaja digitalnih sadržaja posebno važno otvoriti prostor za razgovor o čitanju, pisanju i književnosti kao temeljima kulturnog i ličnog razvoja.

"Književnost za d‌jecu i mlade ne predstavlja samo uvod u svijet knjige, već i prostor u kojem se formiraju vrijednosti, razvija imaginacija i gradi odnos prema jeziku i svijetu. Zato razgovor o njenom značaju nije samo akademsko, već i šire društveno pitanje", poručio je Kurteš.

On je naveo da je diskusija ponudila dragocjene uvide i otvorila nova pitanja o tome kako književnost može ostati relevantna i bliska mladim čitaocima u savremenom digitalnom okruženju.

Festival književnosti za d‌jecu i mlade organizovan je u produkciji Udruženja za organizaciju, afirmaciju i promociju kulturnih i opšte društvenih događaja i produkciju medijskih sadržaja "Javnost" iz Istočnog Sarajeva u partnerstvu sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva i Filozofskim fakultetom Univerziteta u ovom gradu.

Nesebičnu podršku Festivalu dali su i partneri Kinoteka Republike Srpske, Matična biblioteka Istočno Sarajevo i D‌ječije od‌jeljenje, Narodna biblioteka sa Pala, Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo, Centar za kulturu i informisanje iz Istočne Ilidže, Sportsko-kulturni centar sa Pala, Centar za kulturu iz Trnova, Srednjoškolski centar iz Istočne Ilidže i Udruženje "Deveta dimenzija".

Pokrovitelji Festivala su grad Istočno Sarajevo, opštine Istočno Novo Sarajevo, Pale, Sokolac, Istočna Ilidža i Trnovo.