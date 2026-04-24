Teško stanje u opštini u BiH: Olovo u krvi potvrđeno kod svih 85 testiranih građana

Olovo u krvi potvrđeno je kod svih 85 testiranih građana Vareša, a neki od njih su već za bolničku terapiju.

Olovo u krvi do sada je utvrđeno kod više od 300 stanovnika ove opštine, prenosi Srna.

Ova činjenica, kao i prekomjerna koncentracija arsena, cinka, hroma, žive u tlu očito nisu alarmirali institucije da brže djeluju, a stanovnici se plaše da je u toku zataškavanje slučaja, javljaju federalni mediji.

Pet mjeseci stanovnici čekaju odgovor institucija o uzroku trovanja jer je i tlo zagađeno.

Hitno testiranje učenika na prisustvo olova i drugih teških metala u krvi zatražilo je 265 roditelja iz Vareša zbog sve izraženije zabrinutosti za zdravlje djece.

Građani mjesecima očekuju reakciju Federalnog ministarstva zdravlja i kompanije "DPM Metal" koja eksploatiše rudu u Varešu.