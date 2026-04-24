Logo
Large banner

Teško stanje u opštini u BiH: Olovo u krvi potvrđeno kod svih 85 testiranih građana

Autor:

ATV
24.04.2026 10:43

Komentari:

0
Тешко стање у општини у БиХ: Олово у крви потврђено код свих 85 тестираних грађана
Foto: Printscreen/Youtube/Mirza Zec

Olovo u krvi potvrđeno je kod svih 85 testiranih građana Vareša, a neki od njih su već za bolničku terapiju.

Olovo u krvi do sada je utvrđeno kod više od 300 stanovnika ove opštine, prenosi Srna.

Ova činjenica, kao i prekomjerna koncentracija arsena, cinka, hroma, žive u tlu očito nisu alarmirali institucije da brže djeluju, a stanovnici se plaše da je u toku zataškavanje slučaja, javljaju federalni mediji.

Pet mjeseci stanovnici čekaju odgovor institucija o uzroku trovanja jer je i tlo zagađeno.

Hitno testiranje učenika na prisustvo olova i drugih teških metala u krvi zatražilo je 265 roditelja iz Vareša zbog sve izraženije zabrinutosti za zdravlje djece.

Građani mjesecima očekuju reakciju Federalnog ministarstva zdravlja i kompanije "DPM Metal" koja eksploatiše rudu u Varešu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Olovo u krvi

Olovo u Varešu

Bolest

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Олово у крви: Хоће ли ФБиХ прогласити ванредно стање у Варешу?

BiH

Olovo u krvi: Hoće li FBiH proglasiti vanredno stanje u Varešu?

2 mj

0
Пријевремени избори у Варешу: Кандидат СДА прогласио побједу

BiH

Prijevremeni izbori u Varešu: Kandidat SDA proglasio pobjedu

2 mj

0
Олово у Варешу затровало и д‌јецу

Gradovi i opštine

Olovo u Varešu zatrovalo i d‌jecu

2 mj

0
Преминуо начелник Вареша Здравко Марошевић

Društvo

Preminuo načelnik Vareša Zdravko Marošević

4 mj

0

Više iz rubrike

Радник ради на стубу за струју.

Društvo

Više banjalučkih ulica danas bez struje

5 h

0
Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Društvo

Zbog biciklističke trke privremena obustava saobraćaja od Bratunca do Vlasenice

6 h

0
У Српској рођено 20 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 20 beba

6 h

0
ХЕ на Дрини

Društvo

HE na Drini: Ključna je spremnost sistema, održavanje opreme jedan od prioriteta

6 h

0

  • Najnovije

14

08

Minić: Razgovaraće se prema međunarodnim organizacijama u vezi generala Mladića

14

02

Održan treći Dijalog: Napredak u oblasti upravljanja javnim finansijama

14

02

Macut nakon sastanka sa Minićem: Naredni susret u Trebinju 23. maja

13

56

Minić: Želimo svakodnevnu avio liniju sa Beogradom

13

50

Slučaj Panter: Partizanu ukinuta suspenzija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner