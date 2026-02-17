Olovo u krvi: Hoće li FBiH proglasiti vanredno stanje u Varešu?

Mještani Vareša ostaju pri zahtjevima da se na nivou Federacije BiH proglasi vanredno stanje zbog trovanja olovom, te da se konačno utvrdi odakle je došlo onečišćenje, a dok čekaju reakcije nadležnih, najavili su javnu tribinu na kojoj će stručnjaci govoriti o posljedicama zagađenja teškim metalima.

Kako ističu, zbog sve veće zabrinutosti građanki i građana za zdravlje i životnu sredinu, Ekološko udruženje "Opstanak" Vareš u subotu, 21. februara, u 19 časova, organizuje javnu tribinu "Olovo u krvi: Rizik i posljednice za građane Vareša".

Cilj je, navode, otvoreno i stručno govoriti o prisutnosti teških metala u organizmu, njihovom uticaju na zdravlje i životnu sredinu te mogućim dugoročnim posljedicama.

Miroslav Pejčinović, predsjednik Ekološkog udruženja "Opstanak" Vareš, kaže da su prošlog petka imali sastanak sa Lidijom Bradarom, predsjednicom Federacije BiH, gd‌je su bili i predstavnici udruženja i mjesnih zajednica, tokom kojeg su ponovili svoje zahtjeve.

"Ponovo smo istakli da je situacija veoma ozbiljna i da je potrebno proglašenje izvanrednog stanja na razini Federacije BiH, te da bi se trebao formirati operativni štab, koji će voditi neko sa federalnog nivoa. Mi smo rekli da tražimo njihovu žurnu reakciju, i da ćemo, ukoliko je ne bude, primjenjivati druge metode", priča Pejčinović za "Nezavisne".

Odakle je nastalo onečišćenje

Napominje da oni ostaju pri tome da nadležni državni organi treba da utvrde odakle je nastalo to onečišćenje.

"Mi sumnjamo da je to od prašine iz rudnika. Tokom sastanka nam je samo rečeno da ćemo imati njihovu potporu. U ned‌jelju su ovd‌je bili izbori i ništa se novo nije događalo", dodaje on.

Edukacija građana

Zato su, ističe on, krenuli na drugi način, i to ka edukaciji građana.

"Na javnoj tribini će učestvovati toksikologinja Sandra Đuranović, iz Kliničkog centra iz Podgorice. Oni su se susreli u Baru sa sličnom situacijom, trovanjem olovom radnika na pretovaru. Dr Harun Drljević, hirurg onkolog iz Zenice, koji se susretao sa malignim oboljenjima, govoriće o povezanosti zagađenja teškim metalima i porastu malignih oboljenja", poručuje Pejčinović.

Zdravlje nema cijenu

Poručuju da zdravlje nema cijenu te da je informacija prvi korak prema zaštiti.

Prethodno su Aarhus centar u BiH i UG "Fojničani" Maglaj dostavili Federalnom ministarstvu okoliša i turizma primjedbe na Nacrt rješenja o obnovi okolišne dozvole za rudnik Rupice u Varešu, ukazujući i na ozbiljne nedostatke u analizi kvaliteta vazduha.

"U postupku obnove okolišne dozvole, zdravlje stanovništva mora biti polazna tačka analize, ne fusnota iza tehničkih tabela", poručuju iz Aarhus centra BiH.

Podsjetimo, mještani su ranije zatražili preduzimanje svih mjera od nadležnih institucija, jer ni nakon dva testiranja, javnost nije upoznata da je ijedna institucija nešto preduzela zbog velikog nivoa prekoračenja zagađenosti vazduha sa česticama prašine od 2,5 milimikrona i zagađenosti tla sa pet teških metala (pored olova tu su i živa, cink, hrom, kadmijum te arsen).