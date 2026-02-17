Nastavak protesta u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

17.02.2026
U Sarajevu se i danas nastavljaju protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, a četiri osobe su povrijeđene.
Nakon kantonalnog premijera i Vlade, ostavku je podnio direktor GRAS-a Senad Mujagić. Vozač tramvaja je pušten nakon što je Kantonalni sud odbio pritvor.
NSRS o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede
Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je tim tužilaca, u toku su saslušanja svjedoka i izuzimanje video-snimaka sa mjesta nesreće.
16 h0
19 h0
19 h0
20 h0
