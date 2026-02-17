Logo
Nastavak protesta u Sarajevu zbog tramvajske nesreće

17.02.2026

07:03

Протести у Сарајеву: МУП се огласио због узнемирујуће поруке која кружи међу родитељима
Foto: Anadolu/Samır Jordamovıc

U Sarajevu se i danas nastavljaju protesti zbog tramvajske nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, a četiri osobe su povrijeđene.

Nakon kantonalnog premijera i Vlade, ostavku je podnio direktor GRAS-a Senad Mujagić. Vozač tramvaja je pušten nakon što je Kantonalni sud odbio pritvor.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Republika Srpska

NSRS o stanju u sektoru mljekarstva i poljoprivrede

Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo je tim tužilaca, u toku su saslušanja svjedoka i izuzimanje video-snimaka sa mjesta nesreće.

