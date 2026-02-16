Kamiondžija iz Doboja poginuo u stravičnoj nesreći u Njemačkoj

Vozač (44) kamiona iz Doboja, BiH, poginuo je jutros rano u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu A9 u Njemačkoj, u blizini Lajpciga.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila oko 4.25 časova između raskrsnica Groskugel i Lajpcig-Zapad, u pravcu Minhena.

Teretno vozilo iz Doboja, koje je prevozilo tešku građevinsku mašinu, iz još neutvrđenih razloga, sletjelo je sa puta, prije čega je kamion udario u zaštitnu ogradu, prešao sve tri trake, probio drugu ogradu i završio u jarku pored autoputa.

Prilikom prevrtanja, teret se pomjerio, a prema pisanju nemačkih medija, 44-godišnji vozač je najvjerovatnije ostao zaglavljen ispod mašine i preminuo na mjestu nesreće.

Spasilačke službe i vatrogasci su odmah izašli na lice mjesta, a zbog složenog izvlačenja vozila i tereta, saobraćaj je bio otežan i delimično obustavljen nekoliko sati. Uzrok nesreće biće poznat nakon završetka policijske istrage.