Prvi snimci sa mjesta masovne pucnjave: Hitne službe odvoze ranjene, napadač likvidiran

Izvor:

Telegraf

16.02.2026

22:33

Foto: Tanjug/AP/Mark Stockwell

Kancelarija gradonačelnika Potaketa (Roud Ajlend), saopštila je da je jedna mlada djevojčica ubijena, a četiri osobe su povrijeđene u pucnjavi koja se dogodila na klizalištu u areni Denis M. Linč.

Do masovne je došlo danas popodne po lokalnom vremenu tokom srednjoškolske hokejaške utakmice između dva tima.

Kancelarija gradonačelnika je saopštila da je napadač likvidiran i da policija više ne traži druge osumnjičene za učešće u pucnjavi.

Kao su ranije prenijeli američki mediji do pucnjave je došlo usljed sukoba roditelja čija su djeca učestvovala u hokejaškoj utakmici.

Nedugo nakon pucnjave na licu mjesta su se pojavile brojne ekipe hitne pomoći i policije.

Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi kako hitna pomoć odvodi ranjene.

(Telegraf)

