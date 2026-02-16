Prvi snimci sa mjesta masovne pucnjave: Hitne službe odvoze ranjene, napadač likvidiran

Kancelarija gradonačelnika Potaketa (Roud Ajlend), saopštila je da je jedna mlada djevojčica ubijena, a četiri osobe su povrijeđene u pucnjavi koja se dogodila na klizalištu u areni Denis M. Linč.

Do masovne je došlo danas popodne po lokalnom vremenu tokom srednjoškolske hokejaške utakmice između dva tima.

The Pawtucket, Rhode Island Mayor's office said that a young girl was killed and four people were injured in a shooting at the Dennis M. Lynch Arena ice rink during a high school hockey game between two co-op teams this afternoon.



The Mayor's office said the shooter was dead and… pic.twitter.com/Kwsc3QXRF1 — Denn Dunham (@DennD68) February 16, 2026

Kancelarija gradonačelnika je saopštila da je napadač likvidiran i da policija više ne traži druge osumnjičene za učešće u pucnjavi.

Kao su ranije prenijeli američki mediji do pucnjave je došlo usljed sukoba roditelja čija su djeca učestvovala u hokejaškoj utakmici.

#BREAKING: A girl has been killed and four others were injured in a shooting at a Pawtucket, Rhode Island, ice rink during a high school hockey game on Monday. The girl's age was not immediately available.



The mayor's office said the shooter was dead and that police were not… pic.twitter.com/qrHLgpdG82 — The National Desk (@TND) February 16, 2026

Nedugo nakon pucnjave na licu mjesta su se pojavile brojne ekipe hitne pomoći i policije.

Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi kako hitna pomoć odvodi ranjene.

(Telegraf)