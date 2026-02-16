Pariz na nogama zbog afere Epstin, pod istragom bivši ministar

Francuska policija pretražila je u ponedjeljak Institut za arapski svijet u Parizu u okviru istrage protiv bivšeg ministra kulture Džeka Langa i njegove ćerke Karoline zbog sumnje na finansijske veze sa pokojnim američkim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epštajnom.

Prema saopštenju Nacionalnog finansijskog tužilaštva, pretres instituta i drugih lokacija uslijedio je nakon preliminarne istrage protiv porodice Lang, otvorene 6. februara zbog sumnje na „pranje novca od ozbiljne poreske prevare“, prenosi Euronews .

U fokusu: bivši ministar i njegova ćerka

Lang (86) je početkom ovog mjeseca podneo ostavku na mjesto predsjednika Instituta arapskog svijeta, koju je obavljao od 2013. godine. Ostavka je uslijedila nakon što su dokumenti Ministarstva pravde SAD otkrili da je njegovo ime pomenuto 673 puta u prepisci sa Epštajnom između 2012. i 2019. godine.

Lang je dva puta bio ministar kulture, od 1981. do 1986. i od 1988. do 1993. godine, i poznat je po tome što je bio inicijator godišnjeg festivala Fête de la Musique. Istraga se fokusira na ofšor kompaniju Prytanee LLC, osnovanu 2016. godine na Američkim Devičanskim Ostrvima. Njegova ćerka, Karolina Lang, posjedovala je 50% udjela u kompaniji, koja je imala 1,4 miliona dolara na računima i bila je predstavljena kao fond za podršku mladim umjetnicima.

Svijet Bivši norveški premijer zvanično optužen za ozbiljnu korupciju zbog veza sa Epstinom

Karolina Lang, filmska producentkinja, podnijela je ostavku na vodeću poziciju u Sindikatu nezavisnih producenata 3. februara, samo tri nedjelje nakon imenovanja.

Opisala je Epštajna kao „poznanika“ i rekla da je bila „nevjerovatno naivna“, ali je insistirala da nije dobila „nikakvu nadoknadu ili korist“ od fonda. Njeno ime se takođe pojavilo u testamentu koji je Epštajn potpisao dva dana prije smrti 2019. godine, kojim joj je ostalo 5 miliona dolara. Ona tvrdi da nije bila svjesna toga i da nikada nije primila novac.

Džek Lang je rekao da je upoznao Epštajna prije oko petnaest godina preko reditelja Vudija Alena i da je bio „potpuno šokiran“ kada je saznao za njegove zločine.

On je optužbe protiv sebe nazvao „neosnovanim“ i rekao da je istragu pozdravio „sa smirenošću, pa čak i olakšanjem“. Prije nego što je podnio ostavku 8. februara, u Ministarstvo spoljnih poslova su ga pozvali francuski predsjednik Emanuel Makron i premijer Sebastijan Lekornu.

Istraga se proširuje i na druge saradnike

Parisko tužilaštvo je u subotu saopštilo da je imenovalo istražne sudije da ispitaju moguće zločine u slučaju Epštajn u koje su umješani francuski državljani. Tužioci su rekli da će ponovo ispitati slučaj Žan-Lika Brunela, bivšeg rukovodioca modne agencije i bliskog saradnika Epštajna, koji je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u februaru 2022. godine.

Slučaj je zatvoren nakon njegove smrti 2023. godine. Brunel je optužen za silovanje maloljetnica i bio je pod istragom zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Prema riječima tužilaca, deset žena je podijelo optužnice protiv njega.

Svijet "Džefri Epstin je zadavljen, nije se objesio": Doktor na obdukciji o uzroku smrti

Tužilaštvo je potvrdilo da su tri nova slučaja upućena na istragu. Jedan se tiče diplomate Fabrisa Ajdana, koji je pod istragom zbog pružanja Epštajnu „diplomatskih informacija, usluga ili svojih međunarodnih mreža“. Slučaj je pokrenulo Ministarstvo spoljnih poslova nakon otkrića Medijaparta i Radio Fransa.

Drugi slučaj se tiče manekenskog agenta Danijela Sijada, koga je Šveđanka optužila za silovanje u Francuskoj 1990-ih. Sijad, koji je bio blizak Epštajnu, poriče sve optužbe. Tužioci takođe istražuju tužbu protiv dirigenta Frederika Šaslena zbog „činova seksualnog uznemiravanja navodno počinjenih 2016. godine“.

Džefri Epštajn je umro u zatvorskoj ćeliji u Njujorku u avgustu 2019. godine, čekajući suđenje po federalnim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksplozije. Njegova smrt je proglašena samoubistvom.