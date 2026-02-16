Logo
Orban: Bez Trampa nema puta ka skorom okončanju sukoba u Ukrajini

Izvor:

SRNA

16.02.2026

21:08

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da se sukob u Ukrajini nikada ne bi dogodio da je predsjednik SAD bio Donald Tramp i istakao da bez Trampovog učešća ne postoji realan put da se taj sukob okonča.

Orban je naglasio da je Mađarska zahvalna američkom predsjedniku za njegove mirovne napore i potvrđuje spremnost da bude domaćin mirovnog samita u Budimpešti.

"Mir zahtijeva liderstvo", napisao je Orban na Iksu.

Viktor Orban

Mađarska

