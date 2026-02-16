Dijelovi Luvra zatvoreni zbog štrajka

Dijelovi muzeja Luvr u Parizu ponovo su zatvoreni za posjetioce zbog štrajka osoblja, koje je nezadovoljno pogoršanjem uslova rada i nedostatkom resursa, saopšteno je iz muzeja.

"Muzej je danas otvoren. Međutim, zbog štrajka neke izložbene prostorije će ostati zatvorene", navodi se u saopštenju.

Štrajkovi osoblja počeli su 15. decembra, a od tada Luvr nije mogao da primi posjetioce četiri puta i samo djelimično je otvoren u nekoliko drugih navrata.

Štrajk se odvija u kontekstu nekoliko problema sa kojima se muzej suočio u posljednje vrijeme.

Prošle sedmice, televizijska stanica BMFTV javila je o velikom curenju vode u Luvru, zbog čega je zatvoreno nekoliko muzejskih sala i što je izazvalo zabrinutost da su pojedina djela možda oštećena.

Luvr, koji je otvoren 1793. godine i ranije je bio kraljevska rezidencija, ostaje najposjećeniji muzej na svijetu. U jesen, njegov ugled je pogođen nizom nesreća izazvanih lošim stanjem unutrašnjih struktura i vodovodnih sistema.

Kao dodatni udarac muzeju, pljačka devet komada nakita koji su pripadali francuskim kraljicama i caricama 19. oktobra prouzrokovala je gubitak od 88 miliona evra. Pet osumnjičenih je optuženo.