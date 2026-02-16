Suspendovan sudija sa meča Inter - Juventus, zatvoren u kući zbog prijetnji smrću

Sudija nedavnog "Derbija Italije" Federiko La Penja suspendovan je na mjesec dana od strane Sudijske komisije FS Italije.

La Penja je, prema ocjeni predsjednika komisije Đanluke Rokija, veoma loše odradio svoj posao i "očigledno pogriješio" kod isključenja koje je dodijelio štoperu Juventusa Pjeru Kaluluu.

Najprije je Francuzu pokazao žuti karton zbog duela sa Nikolom Barelom, koji je ocijenjen preoštrim, da bi par minuta kasnije isključio Kalulua zbog blagog kontakta sa Alesandrom Bastonijem što je proglašeno "nepostojećim" i "apsurdnim".

Navodi se da je Bastoni simulirao prekršaj u kontri, samo kako bi izazvao drugi žuti karton Kalulua, što je La Penja i uradio. I pogriješio.

On the 9th minute, yellow card to Bastoni for his challenge on Conceição was correct. Both 1–0 & 1–1 goals were regular.



First yellow card for Kalulu: in that situation, Barella got to the ball first, but the contact from the Juventus player wasn’t enough to warrant a booking.… pic.twitter.com/mXH6NRrhM2 — Juventus News Live (@juvenewslive) February 15, 2026

Rosi je preporučio suspenziju od mjesec dana, kako zbog lošeg suđenja, tako i zbog prijetnji smrću koje je La Penja kao advokat dokumentovao i prijavio.

Odluka o pauzi donijeta je i kako bi se smirio sudija, koji je bio potresen uvredama koje je dobijao tokom subotnje večeri i nedjelje. Brojne su bile upućene njegovoj supruzi i dvema maloljetnim kćerkama.

Među porukama se nalaze izjave poput: "Upucaću te", "Ubiću te" i "Doći ćemo po tebe, znamo gdje živiš".

Istragu je preuzelo Državno tužilaštvo Rima, koje će pokrenuti postupak pod vođstvom zamenika tužioca Serđa Kolajoka.