Logo
Large banner

Suspendovan sudija sa meča Inter - Juventus, zatvoren u kući zbog prijetnji smrću

Izvor:

B92

16.02.2026

21:18

Komentari:

0
Калулу црвени картон против Интера
Foto: Tanjug/AP/Marco Alpozzi

Sudija nedavnog "Derbija Italije" Federiko La Penja suspendovan je na mjesec dana od strane Sudijske komisije FS Italije.

La Penja je, prema ocjeni predsjednika komisije Đanluke Rokija, veoma loše odradio svoj posao i "očigledno pogriješio" kod isključenja koje je dodijelio štoperu Juventusa Pjeru Kaluluu.

Najprije je Francuzu pokazao žuti karton zbog duela sa Nikolom Barelom, koji je ocijenjen preoštrim, da bi par minuta kasnije isključio Kalulua zbog blagog kontakta sa Alesandrom Bastonijem što je proglašeno "nepostojećim" i "apsurdnim".

Navodi se da je Bastoni simulirao prekršaj u kontri, samo kako bi izazvao drugi žuti karton Kalulua, što je La Penja i uradio. I pogriješio.

Rosi je preporučio suspenziju od mjesec dana, kako zbog lošeg suđenja, tako i zbog prijetnji smrću koje je La Penja kao advokat dokumentovao i prijavio.

Odluka o pauzi donijeta je i kako bi se smirio sudija, koji je bio potresen uvredama koje je dobijao tokom subotnje večeri i nedjelje. Brojne su bile upućene njegovoj supruzi i dvema maloljetnim kćerkama.

Među porukama se nalaze izjave poput: "Upucaću te", "Ubiću te" i "Doći ćemo po tebe, znamo gdje živiš".

Istragu je preuzelo Državno tužilaštvo Rima, koje će pokrenuti postupak pod vođstvom zamenika tužioca Serđa Kolajoka.

Podijeli:

Tagovi :

sudija

Juventus

Inter

Serija A

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Preokret oko Vlahovića koji niko nije očekivao

4 d

0
Адин Личина у Јувентусу

Fudbal

Adin Ličina u Juventusu

2 sedm

0
Јувентус славио против Бенфике

Fudbal

Juventus slavio protiv Benfike

3 sedm

0
Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића

Fudbal

Juventus protiv Benfike bez Dušana Vlahovića

3 sedm

0

Više iz rubrike

Рудар разбио Жељезничар у Сарајеву

Fudbal

Rudar razbio Željezničar u Sarajevu

3 h

0
Меч бенфика реал мадрид

Fudbal

Murinjo: Realu sam dao sve, ali se ne vraćam

4 h

0
Пех за Бајерн: Нојер иде на паузу

Fudbal

Peh za Bajern: Nojer ide na pauzu

7 h

0
Данило Карановић

Fudbal

Talentovani Danilo Karanović dobio poziv od selektora BiH

1 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

03

Kamiondžija iz Doboja poginuo u stravičnoj nesreći u Njemačkoj

22

58

Aleksa Avramović se povrijedio

22

52

Orban: Lideri Zapadne Evrope i dalje u svijetu iluzija

22

51

Snažan zemljotres pogodio ostrva Santa Kruz

22

33

Prvi snimci sa mjesta masovne pucnjave: Hitne službe odvoze ranjene, napadač likvidiran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner