Juventus slavio protiv Benfike

Izvor:
ATV
21.01.2026
23:10
Komentari:0
Fudbaleri Juventusa slavili su protiv Benfike u okviru 7. kola ligaške faze Lige šampiona rezultatom 2:0.
Prvo poluvrijeme je bilo dosadno za ljubitelje fudbala bez "naglih" pokreta na obje strane.
U drugom poluvremenu napad Juventusa je krenuo u 55. minutu kada Tiram postiže prvi gol.
Čekalo se deset minuta za potvrdu, a onda Veston Mekeni povećava prednost na 2:0.
Tu nije mogao biti kraj. U 81. minutu Benfika je imala priliku da smanji prednost sa bijele tačke. Ipak, Pavlidis je ošutao daleko od gola.
Galatasaraj - Atletiko Madrid - 1:1
Karabag - Ajntraht Frankfurt 3:2
Atalanta - Atletik Bilbao 2:3
Bajern Minhen - Sent Žil 2:0
Čelsi - Pafos 1:0
Marsej - Liverpul 0:3
Njukasl - PSV 3:0
Slavija Prag - Barselona 2:4
Najnovije
Najčitanije
23
10
22
58
22
58
22
47
22
46
Trenutno na programu