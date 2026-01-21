Logo
Juventus slavio protiv Benfike

Јувентус славио против Бенфике
Foto: Tanjug/AP/Luca Bruno

Fudbaleri Juventusa slavili su protiv Benfike u okviru 7. kola ligaške faze Lige šampiona rezultatom 2:0.

Prvo poluvrijeme je bilo dosadno za ljubitelje fudbala bez "naglih" pokreta na obje strane.

U drugom poluvremenu napad Juventusa je krenuo u 55. minutu kada Tiram postiže prvi gol.

Čekalo se deset minuta za potvrdu, a onda Veston Mekeni povećava prednost na 2:0.

Tu nije mogao biti kraj. U 81. minutu Benfika je imala priliku da smanji prednost sa bijele tačke. Ipak, Pavlidis je ošutao daleko od gola.

Ostali rezultati 7. kola Lige šampiona

Galatasaraj - Atletiko Madrid - 1:1

Karabag - Ajntraht Frankfurt 3:2

Atalanta - Atletik Bilbao 2:3

Bajern Minhen - Sent Žil 2:0

Čelsi - Pafos 1:0

Marsej - Liverpul 0:3

Njukasl - PSV 3:0

Slavija Prag - Barselona 2:4

