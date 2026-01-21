Stanković odabrao putnike za Malme

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković poveo je 23 igrača na meč sa Malmeom u Ligi Evrope, saopštio je beogradski klub.

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su danas u Malme na utakmicu sedmog kola Lige Evrope.

Na spisku igrača Zvezde koji su otputovali na duel sa Malmeom nalaze se:

Golmani: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša;

Defanzivci: Nikola Stanković, Jung Vu Seol, Stefan Gudelj, Rodrigao, Stefan Leković, Miloš Veljković, Adem Avdić, Nair Tiknizjan;

Vezisti: Mahmudu Bađo, Rade Krunić, Vasilije Kostov, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Vladimir Lučić, Nemanja Radonjić, Aleksandar Katai;

Napadači: Marko Arnautović i Bruno Duarte.

Utakmica između Malmea i Crvene zvezde biće odigrana u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Eleda".

Glavni sudija meča biće Nemac Saša Štegeman.

