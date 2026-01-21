Edin Džeko ima novi klub

Edin Džeko (39) je na korak od spektakularnog povratka u njemački fudbal.

Kako prenose njemački "Skaj Sport" i "Bild", kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine dao je usmenu saglasnost Šalkeu 04, a sada je ostalo još da se klubovi dogovore oko posljednjih detalja.

Ako sve bude završeno na vrijeme, Džeko bi već u nedjelju mogao debitovati za njemačkog velikana u utakmici protiv Kaiserslauterna (13:30, Skaj), pred domaćom publikom u Gelzenkirhenu.

Džeko želi Šalke, čeka se dogovor s Fiorentinom

Prema informacijama "Skaj Sporta", Džeko je u utorak lično poručio čelnicima Šalkea da želi doći, čime je praktično dao zeleno svjetlo transferu. Preostale su još dvije formalnosti - dogovor s Fiorentinom i ljekarski pregled.

U idealnom scenariju, bosanskohercegovački napadač bi već u četvrtak mogao trenirati s novim saigračima, što bi otvorilo vrata i brzom debiju u drugoj Bundesligi.

Ugovor po učinku i velika nagrada za povratak u Bundesligu

Šalke je Džeki ponudio ugovor temeljen na učinku.

Prema dostupnim informacijama, kapiten BiH bi dobijao bonuse za svaki postignuti gol, imao višemilionsku isplatu u slučaju plasmana u Bundesligu, potpisao početni ugovor na šest mjeseci, uz automatsko produženje na godinu dana ukoliko Šalke izbori promociju.

Takva struktura ugovora jasno pokazuje da Šalke Džeku vidi kao ključnu figuru u borbi za povratak u elitni rang njemačkog fudbala.

Broj 10 i euforija među navijačima

Iako transfer još nije zvanično potvrđen, navijači Šalkea već su započeli slavlje. Prema pisanju "Bilda", u utorak su se u fan šopovima pojavili prvi dresovi s imenom Edin Džeko i legendarnim brojem 10, koji su u prošlosti nosili Julian Draksler, Ivan Rakitić i Olaf Ton.

Dolazak kapitena Zmajeva izazvao je pravu euforiju među pristalicama kluba, koje u njemu vide lidera sposobnog da povuče ekipu ka Bundesligi.

Muslić “gura” transfer, važna uloga Kolašinca

Veliku ulogu u cijelom procesu ima i trener Šalkea Miron Muslić, koji je prema njemačkim izvorima više puta telefonski razgovarao s Džekom i lično insistirao na njegovom dolasku.

Dodatni faktor su i Sead Kolašinac i Nikola Katić, s kojima je Džeko blizak. Posebno je Kolašinac, bivši dugogodišnji igrač Šalkea, navodno imao značajnu ulogu u uvjeravanju Džeke da bi povratak u Njemačku i eventualni uspon s Šalkeom bio savršen završetak karijere.

Zdravstveno stanje - oprez ili realan problem?

Jedina dilema koja se pojavila u njemačkim medijima jeste činjenica da Džeko u 2026. godini još nije bio u konkurenciji Fiorentine.

Kao razlog se navodi kontuzija stopala, iako pojedini izvori smatraju da je riječ o preventivnoj mjeri zbog transfera, a ne ozbiljnoj povredi.

Iskustvo koje Šalke traži

Edin Džeko je rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine (146 utakmica, 72 gola) i bivši najbolji strijelac Bundeslige iz sezone 2009/10, kada je u dresu Volfsburga postigao 22 gola.

Ako transfer bude realizovan, Šalke će dobiti ono što mu najviše nedostaje - iskustvo, liderstvo i golgetera koji zna kako se osvaja Bundesliga.