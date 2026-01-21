Logo
Large banner

Edin Džeko ima novi klub

Izvor:

Agencije

21.01.2026

12:02

Komentari:

0
Един Џеко има нови клуб

Edin Džeko (39) je na korak od spektakularnog povratka u njemački fudbal.

Kako prenose njemački "Skaj Sport" i "Bild", kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine dao je usmenu saglasnost Šalkeu 04, a sada je ostalo još da se klubovi dogovore oko posljednjih detalja.

фсб

Svijet

Spriječen teroristički napad na policijsku stanicu

Ako sve bude završeno na vrijeme, Džeko bi već u nedjelju mogao debitovati za njemačkog velikana u utakmici protiv Kaiserslauterna (13:30, Skaj), pred domaćom publikom u Gelzenkirhenu.

Džeko želi Šalke, čeka se dogovor s Fiorentinom

Prema informacijama "Skaj Sporta", Džeko je u utorak lično poručio čelnicima Šalkea da želi doći, čime je praktično dao zeleno svjetlo transferu. Preostale su još dvije formalnosti - dogovor s Fiorentinom i ljekarski pregled.

U idealnom scenariju, bosanskohercegovački napadač bi već u četvrtak mogao trenirati s novim saigračima, što bi otvorilo vrata i brzom debiju u drugoj Bundesligi.

Ugovor po učinku i velika nagrada za povratak u Bundesligu

Šalke je Džeki ponudio ugovor temeljen na učinku.

Зубар

Zdravlje

Skrivena infekcija zuba može drastično uticati na zdravlje

Prema dostupnim informacijama, kapiten BiH bi dobijao bonuse za svaki postignuti gol, imao višemilionsku isplatu u slučaju plasmana u Bundesligu, potpisao početni ugovor na šest mjeseci, uz automatsko produženje na godinu dana ukoliko Šalke izbori promociju.

Takva struktura ugovora jasno pokazuje da Šalke Džeku vidi kao ključnu figuru u borbi za povratak u elitni rang njemačkog fudbala.

Broj 10 i euforija među navijačima

Iako transfer još nije zvanično potvrđen, navijači Šalkea već su započeli slavlje. Prema pisanju "Bilda", u utorak su se u fan šopovima pojavili prvi dresovi s imenom Edin Džeko i legendarnim brojem 10, koji su u prošlosti nosili Julian Draksler, Ivan Rakitić i Olaf Ton.

Dolazak kapitena Zmajeva izazvao je pravu euforiju među pristalicama kluba, koje u njemu vide lidera sposobnog da povuče ekipu ka Bundesligi.

Muslić “gura” transfer, važna uloga Kolašinca

Veliku ulogu u cijelom procesu ima i trener Šalkea Miron Muslić, koji je prema njemačkim izvorima više puta telefonski razgovarao s Džekom i lično insistirao na njegovom dolasku.

Милан Шкробић

Društvo

Preminuo Milan Skrobić

Dodatni faktor su i Sead Kolašinac i Nikola Katić, s kojima je Džeko blizak. Posebno je Kolašinac, bivši dugogodišnji igrač Šalkea, navodno imao značajnu ulogu u uvjeravanju Džeke da bi povratak u Njemačku i eventualni uspon s Šalkeom bio savršen završetak karijere.

Zdravstveno stanje - oprez ili realan problem?

Jedina dilema koja se pojavila u njemačkim medijima jeste činjenica da Džeko u 2026. godini još nije bio u konkurenciji Fiorentine.

Kao razlog se navodi kontuzija stopala, iako pojedini izvori smatraju da je riječ o preventivnoj mjeri zbog transfera, a ne ozbiljnoj povredi.

Iskustvo koje Šalke traži

Edin Džeko je rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine (146 utakmica, 72 gola) i bivši najbolji strijelac Bundeslige iz sezone 2009/10, kada je u dresu Volfsburga postigao 22 gola.

Ako transfer bude realizovan, Šalke će dobiti ono što mu najviše nedostaje - iskustvo, liderstvo i golgetera koji zna kako se osvaja Bundesliga.

Podijeli:

Tagovi:

Edin Džeko

Šalke

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рјешење за преслан кисели купус: Ова намирница чини чуда

Savjeti

Rješenje za preslan kiseli kupus: Ova namirnica čini čuda

1 h

0
Пронађено тијело мушкарца код сплава

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca kod splava

1 h

0
Изречена казна за убиство бившег премијера

Svijet

Izrečena kazna za ubistvo bivšeg premijera

1 h

0

Više iz rubrike

Реал Мадрид декласирао Монако – Мбапе, Белингем и Винисијус режирали голијаду у Лиги шампиона

Fudbal

Real Madrid deklasirao Monako – Mbape, Belingem i Vinisijus režirali golijadu u Ligi šampiona

13 h

0
Килијан Ембапе грли Винисијуса након другог гола за Реал Мадрид против Монака у Лиги шампиона, 20. јануара 2026. године.

Fudbal

Real Madrid lako protiv Monaka

14 h

0
Каспер Хог из Глимта слави након што је постигао гол током утакмице Лиге шампиона између Бодо/Глимта и Манчестер Ситија у Боду, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.

Fudbal

Blamaža Mančester sitija: Bodo Glimt ih razbio na domaćem terenu

16 h

0
Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

Fudbal

Tamara je fudbalski sudija, potrebna joj je pomoć da se izbori sa bolešću

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

44

Od danas na snazi nove cijene goriva

12

43

Tuga u domu Zvezde Granda, pevač van sebe od bola

12

40

Peulić: U ponedjeljak blokada transportnih graničnih prelaza prema EU

12

33

Ovaj italijanski grad ima najveću stopu milionera u svijetu

12

28

Putin se sutra sastaje sa Vitkofom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner