Blamaža Mančester sitija: Bodo Glimt ih razbio na domaćem terenu

Norveška ekipa meč je završila već u prvom poluvremenu. Za dva minuta Kasper Hog servirao je hladan tuš Gvardioli i ekipi. Prvo u 22. minutu postiže prvi pogodak za ekipu Bodo Glimta, a dva minuta kasnije povećava prednost na 2:0.

Prijetili su i u drugom poluvremenu. Postižu gol u 52. minutu, ali ga sudije poništavaju zbog ofsajda. Ipak, nisu se tu zaustavili. U 58. minutu Bodo Glimt diže prenost na 3:0 i time stavlja tačku na pitanje pobjednika.

Utješni pogodak za Siti postiže Čerki dva minuta kasnije. Meč je obilježio i crveni karton Rodrija.

Ovo je prva pobjeda tima iz Norveške koji se nalazi na 26. mjestu tabele. Upisali su tri poraza i tri remija.

Sitiju je ovo drugi poraz, prethodni je bio od Leverkuzena. Sa četiri pobjede i jednim remijem nalaze se na četvrtoj poziciji.

Stanje na tabeli

Naredni mečevi

Mančester siti će u narednom meču ugostiti Galatasaraj, a meč je na programu 28. januara. Bodo Glimt čeka teško gostovanje, mada i za ovo se mislilo isto, u Madridu. Tamo će ih dočekati ekipa Atletika takođe 28. januara.