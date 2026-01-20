Logo
Large banner

Blamaža Mančester sitija: Bodo Glimt ih razbio na domaćem terenu

Izvor:

ATV

20.01.2026

20:41

Komentari:

0
Каспер Хог из Глимта слави након што је постигао гол током утакмице Лиге шампиона између Бодо/Глимта и Манчестер Ситија у Боду, Норвешка, у уторак, 20. јануара 2026.
Foto: Tanjug/AP/Fredrik Varfjell/NTB

Bodo Glimt je slavio protiv Mančester sitija rezultatom 3:1 u okviru sedmog kola ligaške faze Lige šampiona.

Norveška ekipa meč je završila već u prvom poluvremenu. Za dva minuta Kasper Hog servirao je hladan tuš Gvardioli i ekipi. Prvo u 22. minutu postiže prvi pogodak za ekipu Bodo Glimta, a dva minuta kasnije povećava prednost na 2:0.

Prijetili su i u drugom poluvremenu. Postižu gol u 52. minutu, ali ga sudije poništavaju zbog ofsajda. Ipak, nisu se tu zaustavili. U 58. minutu Bodo Glimt diže prenost na 3:0 i time stavlja tačku na pitanje pobjednika.

Utješni pogodak za Siti postiže Čerki dva minuta kasnije. Meč je obilježio i crveni karton Rodrija.

Ovo je prva pobjeda tima iz Norveške koji se nalazi na 26. mjestu tabele. Upisali su tri poraza i tri remija.

Sitiju je ovo drugi poraz, prethodni je bio od Leverkuzena. Sa četiri pobjede i jednim remijem nalaze se na četvrtoj poziciji.

Stanje na tabeli

Ovo je prva pobjeda tima iz Norveške koji se nalazi na 26. mjestu tabele. Upisali su tri poraza i tri remija.

Sitiju je ovo drugi poraz, prethodni je bio od Leverkuzena. Sa četiri pobjede i jednim remijem nalaze se na četvrtoj poziciji.

Naredni mečevi

Mančester siti će u narednom meču ugostiti Galatasaraj, a meč je na programu 28. januara. Bodo Glimt čeka teško gostovanje, mada i za ovo se mislilo isto, u Madridu. Tamo će ih dočekati ekipa Atletika takođe 28. januara.

Podijeli:

Tagovi:

Mančester Siti

Bodo Glimt

Liga šampiona

rezultati

fudbal

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шок за прваке Европе! Шпанија након петераца изгубила од Мађарске и остала без полуфинала

Ostali sportovi

Šok za prvake Evrope! Španija nakon peteraca izgubila od Mađarske i ostala bez polufinala

2 h

0
Лото / Лутрија

Društvo

Loto rezultati 6. kola (20. januar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

2 h

0
Благи пораст рођених беба у Бијељини

Društvo

Blagi porast rođenih beba u Bijeljini

2 h

0
Тренутак историје! Европа је управо одговорила Трампу и Америци

Svijet

Trenutak istorije! Evropa je upravo odgovorila Trampu i Americi

2 h

0

Više iz rubrike

Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

Fudbal

Tamara je fudbalski sudija, potrebna joj je pomoć da se izbori sa bolešću

1 d

0
Роналдо добио спор против Јувентуса, узеће им милионе

Fudbal

Ronaldo dobio spor protiv Juventusa, uzeće im milione

1 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Preminuo bivši reprezentativac Mladen Bartolović

1 d

0
Небојша Крчмар

Fudbal

Na UKC-u Srpske preminuo čuveni Nebojša Nebo Krčmar

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

32

Savić: Srbiji želim svu sreću, neka slome nogu

22

16

Brat Nemanje Vidića pronađen mrtav

22

03

Real Madrid lako protiv Monaka

21

54

Srbija se raspala u finišu, Crna Gora preokretom do pobjede

21

47

"Paranormalno" se vraća

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner