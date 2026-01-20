Blamaža Mančester sitija: Bodo Glimt ih razbio na domaćem terenu

Izvor:
ATV
20.01.2026
20:41
Komentari:0
Bodo Glimt je slavio protiv Mančester sitija rezultatom 3:1 u okviru sedmog kola ligaške faze Lige šampiona.
Norveška ekipa meč je završila već u prvom poluvremenu. Za dva minuta Kasper Hog servirao je hladan tuš Gvardioli i ekipi. Prvo u 22. minutu postiže prvi pogodak za ekipu Bodo Glimta, a dva minuta kasnije povećava prednost na 2:0.
Prijetili su i u drugom poluvremenu. Postižu gol u 52. minutu, ali ga sudije poništavaju zbog ofsajda. Ipak, nisu se tu zaustavili. U 58. minutu Bodo Glimt diže prenost na 3:0 i time stavlja tačku na pitanje pobjednika.
Utješni pogodak za Siti postiže Čerki dva minuta kasnije. Meč je obilježio i crveni karton Rodrija.
Ovo je prva pobjeda tima iz Norveške koji se nalazi na 26. mjestu tabele. Upisali su tri poraza i tri remija.
Sitiju je ovo drugi poraz, prethodni je bio od Leverkuzena. Sa četiri pobjede i jednim remijem nalaze se na četvrtoj poziciji.
Ovo je prva pobjeda tima iz Norveške koji se nalazi na 26. mjestu tabele. Upisali su tri poraza i tri remija.
Sitiju je ovo drugi poraz, prethodni je bio od Leverkuzena. Sa četiri pobjede i jednim remijem nalaze se na četvrtoj poziciji.
Mančester siti će u narednom meču ugostiti Galatasaraj, a meč je na programu 28. januara. Bodo Glimt čeka teško gostovanje, mada i za ovo se mislilo isto, u Madridu. Tamo će ih dočekati ekipa Atletika takođe 28. januara.
Ostali sportovi
2 h0
Društvo
2 h0
Društvo
2 h0
Svijet
2 h0