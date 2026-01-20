Trenutak istorije! Evropa je upravo odgovorila Trampu i Americi

Evropski parlament odlučio je da zamrzne proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između EU i Sjedinjenih Država, kao odgovor na najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa.

Ovu mjeru podržali su socijaldemokrate i poslanici Evropske narodne partije.

Predsjednik poslaničke grupe socijaldemokrata Iratkse Garsija Peres rekla je novinarima da među političkim grupama postoji "većinski dogovor" da se zamrzne trgovinski sporazum koji su EU i SAD postigli prošle godine, piše Figaro.

Predsjednik poslaničke grupe EPP Manfred Veber smatra da je sprečavanje bescarinskog pristupa američkih kompanija evropskom tržištu "veoma snažan alat".

Kopredsjednik grupe Evropskih konzervativaca i reformista Nikola Prokaćini ocenio je da je takva odluka "greška".

Predsjednik centrističke grupe Obnovimo Evropu Valeri Aje ocijenila je da je riječ o "izuzetno moćnoj poluzi", navodeći da ne veruje da bi američke kompanije bile spremne da se odreknu evropskog tržišta.

Grupa Patriote, na čijem je čelu francuski evroposlanik Žordan Bardela, podržava "suspenziju" sporazuma. Bardela je rekao da je u odnosima sa SAD sada na snazi "odnos snaga"

Dogovor, postignut tokom ljeta, predviđa carine od 15 odsto na izvoz iz EU u SAD, dok bi američki izvoz u EU bio oslobođen carina.