Trenutak istorije! Evropa je upravo odgovorila Trampu i Americi

Izvor:
SRNA
20.01.2026
19:57
Komentari:0
Evropski parlament odlučio je da zamrzne proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između EU i Sjedinjenih Država, kao odgovor na najnovije prijetnje američkog predsjednika Donalda Trampa.
Ovu mjeru podržali su socijaldemokrate i poslanici Evropske narodne partije.
Predsjednik poslaničke grupe socijaldemokrata Iratkse Garsija Peres rekla je novinarima da među političkim grupama postoji "većinski dogovor" da se zamrzne trgovinski sporazum koji su EU i SAD postigli prošle godine, piše Figaro.
Svijet
Stanovnici Grenlanda upozoreni: Spremite se za moguću invaziju
Predsjednik poslaničke grupe EPP Manfred Veber smatra da je sprečavanje bescarinskog pristupa američkih kompanija evropskom tržištu "veoma snažan alat".
Kopredsjednik grupe Evropskih konzervativaca i reformista Nikola Prokaćini ocenio je da je takva odluka "greška".
Društvo
Prazne police marketa realna prijetnja: Dan "D" 26. januar
Predsjednik centrističke grupe Obnovimo Evropu Valeri Aje ocijenila je da je riječ o "izuzetno moćnoj poluzi", navodeći da ne veruje da bi američke kompanije bile spremne da se odreknu evropskog tržišta.
Grupa Patriote, na čijem je čelu francuski evroposlanik Žordan Bardela, podržava "suspenziju" sporazuma. Bardela je rekao da je u odnosima sa SAD sada na snazi "odnos snaga"
Društvo
Nema više tek tako u Hitnu pomoć! Stigla su nova pravila
Dogovor, postignut tokom ljeta, predviđa carine od 15 odsto na izvoz iz EU u SAD, dok bi američki izvoz u EU bio oslobođen carina.
Svijet
51 min0
Svijet
1 h0
Svijet
5 h0
Svijet
2 h0
Svijet
51 min0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
20
33
20
10
20
01
19
57
19
52
Trenutno na programu