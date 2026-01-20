Makron: Krećemo se ka svijetu bezakonja, SAD nastoje da oslabe Evropu

On je na Svjetskom ekonomskom forumu rekao da Evropa ima "vrlo moćne" alate na raspolaganju u trgovinskim pitanjima i da mora da ih koristi kada je ne poštuju i ponovo se pozvao na instrument Evropske unije "protiv prisile", koji se smatra "bazukom" u slučaju trgovinskog rata, odnosno u slučaju da SAD uvedu tarife evropskim zemljama.

- Krećemo se ka svijetu bezakonja, gdke zakon više nije ono što poznajemo, već postaje zakon jačeg - rekao je on.

Najavio je da će u 2026. godini, zajedno sa drugim liderima EU dati sve kako bi imao jaču Evropu i kako bi imali veću autonomiju.

- Pogledajte situaciju u kojoj se nalazimo. Mislim, krećemo se ka autokratiji protiv demokratije, ima više nasilja, više od 60 ratova u 2024. godini, što je apsolutni rekord. I sukob je postao normalizovan, hibridan, širi se u nove domene, svemir, digitalne informacije, sajber, trgovinu. To je ujedno i pomak ka svijetu bez pravila, gdje se međunarodno pravo gazi i gdje se čini da je jedini zakon, zakon jačeg, a imperijalne ambicije se ponovo pojavljuju - rekao je Makron.

Rekao je i da ove godine rat u Ukrajini ulazi u četvrtu godinu, a da se sukobi nastavljaju na Bliskom istoku i širom Afrike.

- To je ujedno i pomak ka svetu bez efikasnog kolektivnog upravljanja i gdje je multilateralizam oslabljen silama koje ga opstruiraju ili se okreću od njega, a pravila se potkopavaju. I mogu na nabrojim međunarodna tela oslabljenih ili napuštenih od strane ključnih ekonomija. A kada pogledamo situaciju, očito je da je ovo vrlo zabrinjavajuće vreme, jer uništavamo strukturu u kojoj možemo da popravimo situaciju i zajedničke izazove koje imamo - rekao je Makron, koji je tokom obraćanja nosio naočare za sunce.

Ocenio je da bez kolektivnog upravljanja, saradnja ustupa mesto neumoljivoj konkurenciji, kao i da konkurencija iz Sjedinjenih Američkih Država, kroz trgovinske sporazume koji potkopavaju evropske izvozne interese, zahteva maksimalne ustupke i otvoreno cilja na slabljenje i podređivanje Evrope.

- I to u kombinaciji s beskrajnim akumuliranjem novih tarifa koje su fundamentalno neprihvatljive, još više kada se koriste kao poluga protiv teritorijalnog suvereniteta - rekao je on.

Dodao je i da Francuska i Evropa, suočene s "brutalizacijom svijeta", moraju da brane efikasan multilateralizam jer on služi interesima i interesima svih onih koji odbijaju da se pokore vladavini sile.

- A za mene su dva odgovora, s jedne strane, više suvereniteta i više autonomije za Evropljane, a s druge strane, efikasan multilateralizam za postizanje rezultata kroz saradnju. Očigledno je da su Francuska i Evropa privržene nacionalnom suverenitetu i nezavisnosti, Ujedinjenim nacijama i njihovoj Povelji. I to nije staromodan način da se napusti multilateralizam. To je samo da ne zaboravimo potpuno šta smo naučili iz Drugog svjetskog rata i da ostanemo posvećeni saradnji - rekao je on.

Istakao je i da je to i zbog tih principa zbog kojih je EU odlučila da se pridruži zajedničkoj vježbi na Grenlandu bez pretnji bilo kome, već samo podržavajući saveznika i drugu evropsku zemlju, Dansku.