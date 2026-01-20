Logo
Tramp brutalno izvrijeđao Britance zbog "misterioznog" ostrva

20.01.2026

Предсједник Доналд Трамп чита примјерак Њујорк поста по доласку у голф клуб Трамп Национални у Јупитеру, Флорида, 5. априла 2025. године.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp se u novoj objavi na Truth Social obrušio na Veliku Britaniju, a sve je povezao sa svojom željom preuzimanja Grenlanda.

U objavi se osvrnuo na odluku Londona da preda ostrva Čagos Mauricijusu, u koje spada i Dijego Garsija s britansko-američkom vojnom bazom. Tramp je to nazvao velikim idiotizmom i zaključio da je to "još jedan u dugom nizu razloga" zašto SAD mora preuzeti Grenland.

"Šokantni VELIKI IDIOTIZAM Britanaca"

Trumpovu objavu prenosimo u cjelosti.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp objavio fotomontažu, "zabo" američku zastavu na tlo Grenlanda

"Šokantno, naš 'genijalni' NATO saveznik, Ujedinjeno Kraljevstvo, trenutno planira pokloniti ostrvo Dijego Garsija, mjesto vitalne američke vojne baze, Mauricijusu, i to BEZ IKAKVOG RAZLOGA. Nema nikakve sumnje da su Kina i Rusija primijetile ovaj čin potpune slabosti. To su međunarodne sile koje priznaju samo snagu, zbog čega su Sjedinjene Američke Države, pod mojim vodstvom, sada, nakon samo jedne godine, poštovane kao nikada prije. To što Ujedinjeno Kraljevstvo poklanja izuzetno važan teritorij čin je VELIKOG IDIOTIZMA i još jedan u vrlo dugom nizu razloga nacionalne bezbjednosti zbog kojih se Grenland mora biti preuzet. Danska i njeni evropski saveznici moraju UČINITI ISPRAVNU STVAR Hvala na pažnji posvećenoj ovom pitanju, PREDSJEDNIK DONALD J. TRAMP", napisao je Tramp.

Istorija i značaj ostrva

Dijego Garsija je najveće ostrvo arhipelaga Čagos koji se sastoji od oko 60 ostrva. Nakon što je bio nenaseljen do kasnog 18. vijeka, Francuzi su 1793. godine uspostavili kokosove plantaže koristeći rad robova.

chagos islands ostrva cagos 830x553

Svijet

Potvrđeno: Velika Britanija predala Čagos ostrva Mauricijusu

Tokom vremena, razvila se jedinstvena kreolska kultura poznata kao Îlois ili Chagossians. Nakon što je Ujedinjeno Kraljevstvo preuzelo kontrolu nad ostrvom početkom 19. stoljeća, stanovništvo je ostalo sve do 1971. godine, kada su svi stanovnici prisilno preseljeni kako bi se omogućila izgradnja američke vojne baze.

Geostrateški značaj i sporovi oko suvereniteta

Dijego Garsija ima ključnu geostratešku ulogu zbog svoje pozicije uz glavne međunarodne trgovačke rute između Azije i Afrike. Tokom godina, baza je korištena kao logistički centar u različitim vojnim operacijama, uključujući Zalivske ratove i operacije u Avganistanu.

Локација архипелага Чагос
Lokacija arhipelaga Čagos

U oktobru 2024. godine, britanski premijer Kir Starmer najavio je planove za prenos suvereniteta nad Čagoskim ostrvima na Mauricijus, uz zadržavanje vojne baze na Dijego Garsiji pod britansko-američkom kontrolom na početnih 99 godina.

Kontroverzni i dugotrajni pregovori s Mauricijusom

Premijer Kir Starmer potpisao je u maj prošle godine sporazum prema kojem će Britanija uzeti bazu u zakup na 99 godina s mogućnošću produženja za još 40 godina. Osim zakupa, UK će takođe osnovati zakladu vrijednu 40 miliona funti za stanovnike ostrva.

Острво Дијего Гарсија
Ostrvo Dijego Garsija

Ostrva su odvojena od Mauricija 1965. kada je zemlja još uvijek bila britanska kolonija, a Velika Britanija ih je kupila za tri milijuna funti. Između 1967. i 1973. protjerano je sve stanovništvo kako bi se pripremili uvjeti za gradnju zajedničke vojne baze sa SAD-om.

(Indeks)

