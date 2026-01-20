Tramp najavio carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjce

Izvor:
Tanjug
20.01.2026
07:12
Komentari:0
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da namjerava da uvede carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjce, u okviru šire prijetnje carinama evropskim zemljama koje se protive njegovom planu u vezi sa Grenlandom.
- Uvešću carine od 200 odsto na francuska vina i šampanjce, a francuski predsjednik Emanuel Makron će se pridružiti mirovnom savjetu - rekao je Tramp novinarima, prenosi Rojters.
Makron je juče poručio da Francuska "u ovoj fazi ne namjerava da pozitivno odgovori" na ponudu da učestvuje u tom mirovnom savjetu.
Tramp je više puta rekao da, prema njegovom mišljenju, Evropljani "neće pružiti veliki otpor" njegovom planu da preuzme Grenland.
