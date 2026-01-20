Šta nam zvijezde predviđaju za danas?

Ovan

Imaćete jak nalet energije da sve završite brže od drugih, ali izbjegavajte rasprave oko sitnica. Zauzeti treba da dogovore zajedničku aktivnost, dok slobodni treba da upute direktan poziv za susret bez igranja igrica. Smanjite pretjeranu užurbanost.

Bik

Ovo je odličan dan da se istaknete kroz kvalitetan rad i stabilne dogovore koji zahtijevaju vašu istrajnost. Zauzetima će prijati veče bez telefona, a slobodni ne treba da idealizuju osobu koja im se dopadne na prvi pogled. Potrebno vam je više sna.

Blizanci

Brzo ćete rješavati probleme kroz komunikaciju, ali pazite da ne dajete obećanja koja ne možete ispuniti. Zauzete očekuju trzavice zbog tona u porukama, dok slobodni treba da prebace flert sa dopisivanja na konkretan susret. Provodite više vremena vani

Rak

Pravo je vrijeme da presiječete stare kočnice i postavite jasan plan rada bez trošenja energije na tuđe emocije. Zauzeti ne smiju da se povlače u tišinu, a slobodni bi mogli upoznati nekog zanimljivog preko zajedničkih prijatelja. Obratite pažnju na stomak.

Lav

Preuzmite vođstvo u kreativnim zadacima, ali pažljivo birajte bitke kako ne biste nepotrebno trošili snagu. Zauzeti treba jasno da kažu šta žele, dok slobodni ne smiju da se povuku pred osobom koja im djeluje kao izazov. Pazite na leđa.

Djevica

Ostanite pri svom ritmu i fokusirajte se na detalje čak i ako vas okruženje pokušava požuriti u poslu. Zauzeti neka pokažu nježnost umjesto kritike, a slobodni treba da odgovore na poruku osobe koja ih duže vrijeme posmatra. Potrebno vam je više sna.

Vaga

Jasno postavite granice u saradnji i istražite nove ideje za zaradu koje vam se danas mogu otvoriti. Zauzeti treba da izbjegavaju teške teme, dok slobodni moraju dati jasan signal zainteresovanosti da bi se susret ostvario. Obratite pažnju na želudac.

Škorpija

Pobijedite strategijom umjesto riječima i završite obaveze koje ste dugo odlagali jer ste danas izuzetno moćni. Zauzeti neka kontrolišu ljubomoru, a slobodni treba da provjere ko je osoba u stvarnosti prije nego što se previše zanesu. Smanjite pretjeranu brigu.

Strijelac

Pokrenite nove projekte uz dobru organizaciju, pazeći da vas brzopletost ne odvede u pogrešnom smjeru. Zauzeti treba da promijene rutinu izlaskom, dok slobodni ne treba da odgađaju poziv za upoznavanje koji stiže kroz razgovor. Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

Jarac

Danas donesite konkretne odluke o novcu i dugoročnim planovima jer vam ozbiljnost donosi sigurnost. Zauzeti neka pokažu više topline partneru, a slobodni moraju pokazati jasan interes prema osobi koja im djeluje zrelo. Odmorite ukočene mišiće.

Vodolija

Iskoristite nalet novih ideja za pokretanje projekata, ali izbjegavajte nepotrebne sukobe sa autoritetima na poslu. Zauzeti neka naprave zajednički plan bez pritiska, dok slobodni mogu započeti zanimljivu priču preko društvenih mreža. Napravite pauzu.

Ribe

Oslonite se na intuiciju u kreativnom radu, ali se držite realnih koraka da biste ostvarili konkretne rezultate. Zauzeti treba da uživaju u mirnoj atmosferi kod kuće, a slobodni da se fokusiraju na misterioznu osobu koja im nudi susret. Potreban vam je mir i odmor.