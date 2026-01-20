Stigla je i treća ned‌jelja januara, koja će za neke horoskopske znakove biti posebno romantična.

Astrolozi predviđaju da će ovih dana tri znaka imati sreće u ljubavi.

1. Vaga

Astrolozi kažu da ćete ove ned‌jelje biti posebno privlačni.

Zračićete posebnom toplinom koja će privući pažnju bez mnogo truda.

Ovo vam može donijeti nove romantične prilike ili trenutke koji će produbiti postojeće veze.

2. Ovan

Možda ćete osjećati snažnu potrebu za povezivanjem. Nova poznanstva koja počinju kao prijateljstva mogu se brzo razviti u nešto više.

Postojeći odnosi mogu se ojačati. Ljubav ove ned‌jelje dolazi kroz istinsku povezanost i zajednička iskustva.

3. Ribe

Ljubav će biti tiha, ali veoma duboka za vas ove ned‌jelje, prenosi Nova.

Očekuju vas trenuci koji na prvi pogled možda neće d‌jelovati posebno, ali će biti veoma intimni za vas.

Bez obzira na to da li ste sami ili u vezi, ovo je idealno vrijeme za produbljivanje vaših odnosa, piše Metropolitan.