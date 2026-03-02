Ovo povrće s razlogom zovu "zlatom za jetru"

Postoje namirnice koje nisu nestale zato što su loše, već zato što smo ih zamijenili bržim i glasnijim izborima.

Endivija je jedna od njih. Nekada je bila dio kuhinje koja je znala šta radi, danas stoji po strani, kao da ne znamo gd‌je da je smjestimo.

A zapravo je jednostavna, dostupna i ozbiljno korisna.

U pitanju je povrće koje na prvi pogled ne obećava mnogo. Nema intenzivnu boju, nema "wow efekat", ali ima ono što većini modernih namirnica nedostaje, rezultat koji se vidi kroz vrijeme.

Nepretenciozno povrće velike moći

Endivija je tipično zimsko povrće i upravo tada ima najviše smisla. Pojavljuje se od novembra do proljeća, kada izbor svježeg povrća opada, a organizam traži nešto što će ga pokrenuti iznutra. Izgledom podsjeća na malu, čvrstu glavicu, između salate i kupusa, sa svijetlim, zbijenim listovima.

Iza tog jednostavnog izgleda krije se ozbiljan nutritivni sastav. Bogata je vitaminima A i C, sadrži vitamine B grupe, kao i minerale poput gvožđa, kalijuma i magnezijuma. To nije spektakl na papiru, ali jeste baza koja tijelu treba.

Zašto je zovu "zlatom za jetru"

Ono što endiviju izdvaja jeste njen blago gorak ukus. Ta gorčina nije slučajna, već funkcionalna. Podstiče lučenje žuči i pomaže jetri da lakše obrađuje ono što unosimo, posebno kada je ishrana teža i sporija.

Zato se za nju vezuje naziv "zlato za jetru". Podržava varenje, utiče na crevnu mikrofloru i doprinosi stabilnijem radu organizma. Uz to, njene supstance pomažu u regulaciji nivoa šećera u krvi, zbog čega se preporučuje osobama sa insulinskom rezistencijom i svima koji žele stabilniju energiju tokom dana.

To nije instant rješenje, već navika koja pravi razliku.

Kako se jede i zašto joj treba dati šansu

Endivija ne traži komplikaciju. Može da se jede sirova, kao zamjena za klasičnu salatu, kada daje svježinu i blagu gorčinu koja razbija teža jela. Može i da se termički obradi, kratko dinstana ili zapečena, kada postaje mekša i izraženijeg ukusa.

U kombinaciji sa mesom ili suvomesnatim proizvodima daje balans koji tim jelima često nedostaje. Istovremeno, utiče i na izgled kože, smanjuje upalne procese i pomaže organizmu da se oslobodi viška tečnosti.

Nije trend i ne pokušava da bude. Samo je jedna od onih namirnica koje su bile dio svakodnevice, pa smo ih bez razloga zaboravili, prenosi Ona.