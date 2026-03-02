Logo
Oglasila se Moskva: Spremni smo

02.03.2026

12:32

Огласила се Москва: Спремни смо
Foto: pexels/Lubov Tandit

Rusija je spremna da bude posrednik u smirivanju sukoba na Bliskom istoku, s obzirom na svoje veze sa zemljama regiona, izjavio je ruski ambasador u Izraelu Anatolij Viktorov.

"Spremni smo da posredujemo jer imamo uspostavljene kontakte sa svim zemljama regiona", rekao je Viktorov u intervjuu za portal "Vestri".

Срушио се амерички авион

Svijet

Amerika otkrila ko im je srušio avione: Nije Iran

U subotu su SAD i Izrael izveli napade na ciljeve u Iranu, pri čemu je Teheran uzvratio udarima na izraelsku teritoriju i američke vojne baze širom Bliskog istoka.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je pozvalo na hitnu deeskalaciju i prekid neprijateljstava.

