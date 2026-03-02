Logo
Fond PIO građanima: Moguća obustava penzija, rok je 30. april

Autor:

Stevan Lulić

02.03.2026

13:43

Фонд ПИО грађанима: Могућа обустава пензија, рок је 30. април
Fond PIO Republike Srpske poručio je korisnicima da imaju rok do 30. aprila da regulišu način isplate penzije otvaranjem računa u poslovnoj banci ili opredjeljenjem za isplatu putem pošte.

Poziv se odnosi na ranije najavljeno ukidanje isplate penzija putem punomoći od 1. maja.

Iz Fonda su naveli da je u proteklih 20 dana evidentirano ukupno 2.339 korisnika prava.

"Od tog broja, 275 savjesnih i odgovornih korisnika prava i njihovih punomoćnika postupilo je po zahtjevu Fonda i promijenilo način isplate penzije zaključno sa 28. februarom, što predstavlja 11,76% od ukupnog broja obuhvaćenih korisnika. Preostalih 2.064 korisnika prava pozivaju se da najkasnije do 30. aprila 2026. godine postupe u skladu sa ranije dostavljenim obavještenjem, odnosno da regulišu način isplate penzije otvaranjem računa u poslovnoj banci ili opredjeljenjem za isplatu putem pošte, u kom slučaju će lično regulisati poslovni odnos sa nadležnim poštanskim operatorom", poručili su iz Fonda PIO.

Apel korisnicima

Iz ovog Fonda su apelovali na korisnike koji imaju prijavljeno boravište u Republici Srpskoj, a žive u inostranstvu, da svoj status usklade sa odredbama člana 4. i člana 9. Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH.

"Napominjemo da će korisnicima koji ne postupe po zahtjevu Fonda do 30. aprila 2026. godine biti privremeno obustavljena isplata penzije sve do regulisanja načina isplate i usklađivanja podataka sa važećim propisima", upozoravaju iz Fonda.

Fond PIO

penzije

Penzioneri

