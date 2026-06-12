Tragedija: Poginulo troje alpinista u Italiji

Troje alpinista poginulo je danas na Gran Paradizu, planinskom masivu na sjeverozapadu Italije.

Gorska spasilačka ekipa Doline Aoste trenutno radi na izvlačenju tijela stradalih.

Poziv za pomoć stigao je u centar za hitne slučajeve ubrzo poslije 19.30 časova zbog toga što se trojica penjača nisu vratila, prenosi italijanska agencija Adnkronos.

Kako je saopštila Gorska spasilačka služba, helikopter je odmah raspoređen, što im je omogućilo da lociraju tijela na nadmorskoj visini od skoro 3.600 metara.

Operacije identifikacije će obaviti Italijanske alpske spasilačke službe u Červiniji.

Kako prenose italijanski mediji, dvije žrtve su Italijani.