Logo

Tragedija: Poginulo troje alpinista u Italiji

Izvor:

SRNA

12.06.2026 23:04

Komentari:

0
Трагедија: Погинуло троје алпиниста у Италији

Troje alpinista poginulo je danas na Gran Paradizu, planinskom masivu na sjeverozapadu Italije.

Gorska spasilačka ekipa Doline Aoste trenutno radi na izvlačenju tijela stradalih.

Poziv za pomoć stigao je u centar za hitne slučajeve ubrzo poslije 19.30 časova zbog toga što se trojica penjača nisu vratila, prenosi italijanska agencija Adnkronos.

Kako je saopštila Gorska spasilačka služba, helikopter je odmah raspoređen, što im je omogućilo da lociraju tijela na nadmorskoj visini od skoro 3.600 metara.

Operacije identifikacije će obaviti Italijanske alpske spasilačke službe u Červiniji.

Kako prenose italijanski mediji, dvije žrtve su Italijani.

Podijeli:

Tagovi :

Italija

planinar

Komentari (0)

Više iz rubrike

Аракчи: Меморандум предвиђа прекид рата

Svijet

Arakči: Memorandum predviđa prekid rata

57 min

0
Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Američki špijuni potvrdili ono o čemu Rusija govori godinama

1 h

0
Шта каже Израел о споразуму САД-а и Ирана? Огласио се министар одбране

Svijet

Šta kaže Izrael o sporazumu SAD-a i Irana? Oglasio se ministar odbrane

2 h

0
Лукашенко: Мир у Украјини и на Блиском истоку до краја године

Svijet

Lukašenko: Mir u Ukrajini i na Bliskom istoku do kraja godine

4 h

0

  • Najnovije

23

04

Tragedija: Poginulo troje alpinista u Italiji

22

46

Arakči: Memorandum predviđa prekid rata

22

25

Uznemirujući snimak brutalnog prebijanja privrednika: Potegli pištolj, pa ga unakazili motkama

22

10

Poraz Partizana – Dubai je šampion ABA lige, Avramović presudio

21

59

Zaharova: Američki špijuni potvrdili ono o čemu Rusija govori godinama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima