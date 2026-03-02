Logo
Oboren rekord: Evo koliko je turista posjetilo Republiku Srpsku

Izvor:

SRNA

02.03.2026

12:39

Оборен рекорд: Ево колико је туриста посјетило Републику Српску
Republiku Srpsku su tokom januara posjetila 30.253 turista, koji su ostvarili 94.092 noćenja, što je za 7,4 odsto više dolazaka i 11,1 odsto više noćenja u odnosu na isti period prethodne godine, rekla je saradnik za odnose sa javnošću u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Sanela Šimun.

Šimunova je rekla da su, kao i prethodne godine, najveću posjetu pored domaćih turista, ostvarili gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, dok se od ostalih zemalja ističu Turska, Njemačka, Austrija, Kina, i Italija.

Po vrsti turističkih mjesta domaći turisti su najveći broj noćenja ostvarili u banjama.

"Među najposjećenijim su i mjesta koja posjeduju atraktivne faktore npr. klimatske, kulturno-istorijske, te riječna i jezerska mjesta, pa planinska mjesta i ostala mjesta koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj", navela je Šimunova.

Ona je istakla da su strani turisti najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim u banjama i na planinama, prenosi Srna.

