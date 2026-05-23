Cvijanović o festivalu i Derventi: Srpska je poslala poruku zajedništva i talenta

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je izuzetno zadovoljstvo zbog prisustva prestižnom festivalu „Ritam Evrope“ u Derventi, poručivši da je ovaj grad sinoć bio regionalni centar mladosti, kreativnosti i pozitivne energije.

Cvijanovićeva je na društvenoj mreži Iks naglasila da je iz Republike Srpske poslata najljepša moguća slika u region.

"Iz Republike Srpske poslata je najljepša poruka zajedništva, talenta i prijateljstva. Bilo je pravo uživanje pratiti nastupe mladih izvođača iz više od dvadeset gradova i opština Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, koji su kroz muziku i ples predstavili svoju kulturu, energiju i talenat", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je uputila iskrene čestitke gradu domaćinu Derventi, kao i svima koji su doprinijeli vrhunskoj organizaciji ovog istinskog muzičkog spektakla koji je okupio omladinu iz cijelog regiona.