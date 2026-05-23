Logo
Large banner

Cvijanović o festivalu i Derventi: Srpska je poslala poruku zajedništva i talenta

Autor:

ATV
23.05.2026 11:04

Komentari:

0
српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izrazila je izuzetno zadovoljstvo zbog prisustva prestižnom festivalu „Ritam Evrope“ u Derventi, poručivši da je ovaj grad sinoć bio regionalni centar mladosti, kreativnosti i pozitivne energije.

Cvijanovićeva je na društvenoj mreži Iks naglasila da je iz Republike Srpske poslata najljepša moguća slika u region.

"Iz Republike Srpske poslata je najljepša poruka zajedništva, talenta i prijateljstva. Bilo je pravo uživanje pratiti nastupe mladih izvođača iz više od dvadeset gradova i opština Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, koji su kroz muziku i ples predstavili svoju kulturu, energiju i talenat", poručila je Cvijanovićeva.

Ona je uputila iskrene čestitke gradu domaćinu Derventi, kao i svima koji su doprinijeli vrhunskoj organizaciji ovog istinskog muzičkog spektakla koji je okupio omladinu iz cijelog regiona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Derventa

Ritam Evrope

Republika Srpska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Финалне трке у спринту на Свјетском првенству у кајаку и кануу на дивљим водама у кањону Тијесно

Ostali sportovi

SP u kajaku i kanu: Pavle Zdravković za “treptaj oka” ostao bez medalje

1 h

0
Мирослав Јанковић

Banja Luka

Janković o saobraćajnom kolapsu u Banjaluci: Posao je radio neko čija profesija to nije

1 h

0
Бањалучанин Матеј Стрика фудбалер Црвене звезде

Fudbal

Banjalučanin sa 16 godina debitovao za Crvenu zvezdu: Strika asistencijom oduševio Stankovića

1 h

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић стигао у Електропривреду, Требиње. Дочекао га Лука Петровић.

Republika Srpska

Minić stigao u Trebinje, dočekao ga Petrović

1 h

2

Više iz rubrike

Запаљене свијеће на споменику.

Gradovi i opštine

Sjećanje na heroje u Bijeljini: Danas obilježavanje Dana Ilijaške brigade

4 h

0
Ђорђе Мишковић и Ђорђе Вучетић, полицајци из Требиња спасили дјевојку од утапања

Gradovi i opštine

Dva Đorđa, dva junaka: Herojski čin policajaca

16 h

1
Далековод Блатна

Gradovi i opštine

Pušten u rad novoizgrađeni dalekovod ''Blatna''

16 h

0
Застава града Зворник

Gradovi i opštine

Zvornik jedan od gradova koji pruža sve bolje uslove za život

1 d

0

  • Najnovije

12

13

Pronađen novi dokaz u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje

12

01

Pijane turistkinje upale u kabinu i preuzele kormilo trajekta

12

00

Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

12

00

Poznata pjevačica šokirala tvrdnjom: ''Moj muž je bio sa Milicom Todorović dok sam bila trudna''

11

47

Dodik: Narod ovdje traži sigurnost - osjećaj da njegova država stoji iza njega

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner