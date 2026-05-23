Banjalučanin sa 16 godina debitovao za Crvenu zvezdu: Strika asistencijom oduševio Stankovića

Talentovani Banjalučanin Matej Strika debitovao je za prvi tim Crvene zvezde. Na zatvaranju sezone protiv OFK Beograda dobio je šansu u nadoknadi vremena i iz prvog poteza je zabilježio asistenciju za jedini gol šampiona Srbije.

Zvezda je u slavljeničkoj atmosferi, na proslavi titule, poražena of gradskog rivala rezultatom 1:2, a ovu utakmicu zauvijek će pamtiti Strika koji je još uvijek 16-godišnjak.

Spada u red najmlađih Zvezdinih debitanata, a kvalitet je pokazao odmah po ulasku u igru. Pokriva prostor uz lijevu aut liniju. U prethodnom periodu kalio se kod trenera Nenada Milijaša u omladinskom timu, a potom i u Grafičaru.

Krasi ga odlična lijeva noga, a Crvena zvezda nastavlja da promoviše fudbalere iz svoje omladinske škole. Strika je ponikao u banjalučkom Sport Teamu odakle se preselio u redove crveno bijelih i već se nameće treneru Dejanu Stankoviću. Sigurno će Zvezdin strateg ozbiljno razmotriti Strikinu ulogu na poziciji koja je godinama deficitarna u srpskom fudbalu.

Strika je debitovao u utakmici u kojoj je Zvezda slavila titulu pred 15.000 gledalaca pa i to daje dodatno na težini njegovoj partiji.