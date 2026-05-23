Cvijanovićeva uputila telegram saučešća Siju: Dijelimo bol sa prijateljskim kineskim narodom

ATV
23.05.2026 10:23

Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Сију: Дијелимо бол са пријатељским кинеским народом
Foto: SRNA

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku Kine Si Đinpingu povodom nesreće u rudniku uglja u provinciji Šansi na sjeveru te zemlje u kojoj je, prema posljednjim podacima, poginulo 90 rudara, naglasivši da dijelimo bol sa prijateljskim kineskim narodom.

"Sa dubokim žaljenjem primila sam vijest o strašnoj nesreći u rudniku uglja u provonciji Šansi, u kojoj je stradao veliki broj rudara obavljajući težak, požrtvovan i izuzetno opasan posao koji, nažalost, nekada nosi i tragične posljedice", navela je Cvijanovićeva.

Ona je uputila izraze dubokog saučešće, te zamolila da se porodicama nastradalih prenesu riječi iskrenog saosjećanja, a povrijeđenima želje za što brži i uspješniji oporavak, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

"Dijelimo bol sa prijateljskim kineskim narodom, kao i sa porodicama koje su u ovoj nesreći izgubili svoje najmilije", dodala je Cvijanovićeva.

Eksplozija gasa dogodila se kasno sinoć u rudniku uglja Ljušenju u okrugu Ćinjuan dok je 247 radnika bilo na dužnosti pod zemljom.

Prema posljednjim podacima, broj žrtava u eksploziji gasa povećan je na 90, a devet rudara se vodi kao nestalo.

