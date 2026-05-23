Minić i Macut danas u Trebinju: Na stolu novi zajednički projekti

23.05.2026 07:45

Премијер Републике Српске и Србије Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут на конференцији за медије.
Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Prošlog mjeseca u Beogradu, danas u Trebinju - novi sastanak premijera Republike Srpske i Srbije Save Minića i Đure Macuta sa ministrima i saradnicima.

Biće to nastavak redovnih radnih sastanaka o realizaciji zajedničkih infrastrukturnih projekata i saradnji u oblastima od privrede do nauke. Brojni zajednički projekti u Trebinju i drugim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj su realizovani.

Samo u Trebinju višemilionska ulaganja - Vlade Srbije i Pokrajinska vlada Vojvodine i grad Trebinje finansirali su rekonstrukciju Starog Grada, izgrađen je novi dječiji vrtić, privodi se kraju izgradnja Duhovnog centra u Mrkonjićima.

Dolazak dva premijera za grad je čast, ali i prilika da se otvore nove teme, važne za Trebinje i Hercegovinu, ali i za Republiku Srpsku.

