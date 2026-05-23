Bejbi bum u Srpskoj, rođeno čak 37 beba

U Republici Srpskoj rođeno je 37 beba, 19 djevojčica i 18 dječaka, rečeno je u porodilištima.

Po osam beba rođeno je u Banjaluci i Bijeljini, šest u Foči, po četiri u Prijedoru i Gradišci, po dvije u Trebinju, Zvorniku i Nevesinju, a jedna u Doboju.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i tri djevojčice, u Bijeljini pet djevojčica i tri dječaka, u Foči četiri dječaka i dvije djevojčice, u Prijedoru dva dječaka i dvije djevojčice, u Gradišci tri djevojčice i dječak, u Trebinju dječak i djevojčica, u Zvorniku dvije djevojčice, u Nevesinju dva dječaka, a u Doboju djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištu u Istočnom Sarajevu.