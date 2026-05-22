Za dva mjeseca izvučeno 111 Loto šestica, evo koliko je otišlo u Srpsku

Stevan Lulić
22.05.2026 21:50

U petak, 22. maja, izvučeni su brojevi 41. kola igre Loto koju zajedno organizuju Lutrija Republike Srpske i Državna lutrija Srbije.

Dobitna kombinacija glasila je 3, 15, 14, 12, 27, 22 i 6, ali glavne premije vrijedne 600.000 maraka nije bilo.

Ipak, izvučeno je čak 11 šestica vrijednih po oko 4.500 KM.

Koliko je šestica pripalo igračima iz Srpske?

Iako je izvučen veliki broj ovih vrijednih nagrada, igrači iz Republike Srpske nisu baš imali razloga za radost.

Naime, svih 11 šestica otišlo je u Srbiju, tako da je 38 igrača iz Srpske moralo da se zadovolji peticom vrijednom 160 KM.

Po 20 maraka, takozvane četvorke, osvojila su 482 igrača iz Republike Srpske, dok je "trojke" od 2 marke osvojilo 2.800 igrača iz Srpske.

Učestale "nule" za igrače iz Srpske

Prethodno kolo bilo je nešto uspješnije za igrače iz Republike Srpske, kada su njih trojica osvojila šestice. Tada je ovih dobitaka, vrijednih po oko 5.000 KM, bilo ukupno 10.

Međutim, kada se pogledaju prethodna kola, vidljivo je da su "nule" učestale za igrače iz Srpske.

Tako niko od igrača iz Republike Srpske nije ostvario "šestice" u 39, 38 i 37. kolu.

Vraćajući se unazad, vidi se da je niz prekinulo 36. kolo kada su iz Srpske dva igrača dobila šestice.

Prije toga, bez šestica je bilo i 35, 34, 33 i 32. kolo, dok je u 31. samo jedan igrač pogodio šest brojeva.

Prethodno, prije pomenutog 31, u čak sedam kola niko od igrača nije uspio da osvoji nagradu koju donosi pogodak šest brojeva na listiću - sve do 23. kola kada je to uspio samo jedan igrač iz Republike Srpske.

U prevodu, u čak 19 posljednjih kola u Republiku Srpsku je došlo svega sedam takozvanih "šestica", od ukupno 110 ovih dobitaka koliko je izvučeno zbirno u tim kolima.

Da zaokružimo na dvadeset kola, odnosno tačno dva mjeseca izvlačenja (s obzirom da se Loto igra dva puta nedjeljno), taj procenat dodatno pada jer je u 22. kolu (17. mart) izvučena svega jedna šestica, ali ni ona nije otišla u Republiku Srpsku.

