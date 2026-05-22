Dodik: Evropski samit Gold instituta prilika da se prezentuju potencijali Srpske

Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, koji u Banjaluci organizuje Gold institut sa sjedištem u Vašingtonu dio je dogovora koje imamo sa američkim prijateljima kako bi mogli da prezentujemo naše potencijale, a time pokazujemo i da razumijemo savremenu američki politiku koja je usmjerena ka ekonomiji, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"Savremena američka politika pragmatično se vodi konkretnim projektima i mi tragamo za takvom konekcijom između Republike Srpske i Sjedinjenih Država", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da je Republika Srpska sa svojim potencijalima u globalnom smislu mala zajednica, ali da se sve čini da se njeni potencijali prikažu na pravi način.

"(Srpski član Predsjeništva BiH) Željka Cvijanović i svi koji rade na tim pitanjima intrigiraju ljude da pogledaju o čemu se tu radi. Sad je na nama da uspijemo u tome, ako ne uspijemo neće biti dobro, ali u svakom slučaju moramo da uspijemo", rekao je Dodik za RTRS.

U Banjaluci će u četvrtak, 28. maja, biće održan Prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti koji organizuje Gold institut za međunarodnu strategiju sa sjedištem u Vašingtonu.

Na otvaranju samita pozdravni govor održaće predsjedavajući Gold instituta general Majkl Flin, a obratiće se i predstavnici institucija Republike Srpske, saopšteno je iz ovog instituta.

Na samitu se očekuje više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja, a riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, bezbjednosti, diplomatije i politike.

U okviru samita biće održane panel-diskusije o temama "Razvoj evropske i transatlantske bezbjednosne arhitekture i njene implikacije za Balkan", te "Ekonomska otpornost, regionalna integracija i investicione mogućnosti u balkanskim ekonomijama", objavljeno je na sajtu Gold instituta.

Osim toga, teme panel-diskusija su "Hibridne prijetnje, informacione operacije i borba za uticaj u jugoistočnoj Evropi", "Energija, infrastruktura i povezanost kao alati i saradnje i prisile", te "Uloga demokratskih institucija, upravljanja i vladavine prava u podršci bezbjednosti i rasta".

Ovom prilikom biće zvanično otvorena i prva kancelarija Gold instituta za Evropu, sa sjedištem u Banjaluci o čemu će javnost biti naknadno obaviještena, navode iz ovog instituta.