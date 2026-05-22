Dodik čestitao Janši: Vjerujem da je pred nama vrijeme bolje saradnje

Autor:ATV
Komentari:0
Predsjednik SNSDa- Milorad Dodik čestitao je Janezu Janši na izboru za predsjednika Vlade Slovenije po četvrti put.
- Republika Srpska i Slovenija imaju mnogo prostora da poprave i unaprijede odnose, koji u proteklim godinama nisu bili na nivou koji naši narodi zaslužuju - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
Svijet
Proglašeno vanredno stanje nakon napada na univerzitet
Kaže da je istovremeno, ovo je važan trenutak i za Srbe u Sloveniji i za gospodina Zorana Stevanovića, koji su pokazali da srpski narod može pronaći svoj autentičan politički glas i biti poštovan i važan faktor političkog života Slovenije.
- Vjerujem da je pred nama vrijeme bolje saradnje, više međusobnog razumijevanja i snažnijih političkih i ekonomskih veza. Janez Janša je političar pragmatičnih vizija kada je riječ o zapadnom Balkanu i siguran sam da bi mnogi odnosi u regionu danas bili jednostavniji i stabilniji da se njegov glas više slušao i uvažavao u prethodnim godinama - kazao je Dodik.
Istakao je da se raduje budućoj saradnji sa Janšom, uvjeren da Slovenija pod njegovim vođstvom može biti važan partner stabilnosti, dijaloga i međusobnog uvažavanja u regionu.
Društvo
Izvučeni Loto brojevi: Rezultati u 41. kolu
Podsjetimo, predsjednik Slovenačke demokratske stranke (SDS) Janez Janša položio je danas zakletvu kao slovenački premijer, nakon što je u slovenačkoj skupštini izabran za mandatara za sastav nove vlade, sa 51 glasom za i 36 protiv.
Čestitam Janezu Janši @JJansaSDS na izboru za predsjednika Vlade Slovenije po četvrti put.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) May 22, 2026
Republika Srpska i Slovenija imaju mnogo prostora da poprave i unaprijede odnose, koji u proteklim godinama nisu bili na nivou koji naši narodi zaslužuju.
Istovremeno, ovo je važan…
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h1
Hronika
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Društvo
1 h0
Republika Srpska
6 h1
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
7 h0
Republika Srpska
8 h0
Najnovije
Trenutno na programu