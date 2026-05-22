Hitno upozorenje: U ove dijelove nevrijeme stiže još večeras

Nevrijeme sa kišom i grmljavinom večeras će zahvatiti zapadne, južne i istočne dijelove Srbije, ali nestabilno vrijeme neće potrajati jer nas već od ponedjeljka očekuje postepeni porast temperature i ljetno otopljenje.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje za više dijelova Srbije zbog kiše, pljuskova i grmljavine. Ipak, meteorolozi najavljuju da već od naredne sedmice stiže osjetno toplije vrijeme i temperature do 30 stepeni.

Večeras kiša i pljuskovi u više krajeva Srbije

Prema najnovijoj prognozi RHMZ-a, tokom večeri će na sjeveru Srbije biti malo do umjereno oblačno i uglavnom suvo, dok se u ostalim krajevima očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima uz moguću grmljavinu.

Kratkotrajna kiša moguća je i na širem području Beograda, posebno u južnim dijelovima grada.

RHMZ izdao upozorenje za više regiona

Na meteo-alarmu RHMZ-a na snazi je žuto upozorenje za veći dio zemlje zbog kiše i grmljavine.

Upozorenja su izdata za Zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje, Istočnu, Jugoistočnu i Jugozapadnu Srbiju, kao i za Kosovo i Metohiju.

Sa druge strane, Bačka, Banat, Srem i Beograd trenutno su u zelenoj zoni, bez vremenskih upozorenja.

U subotu nestabilno, posebno na istoku i jugoistoku

U subotu, 23. maja, na sjeveru zemlje biće pretežno sunčano, dok će u ostalim krajevima biti promjenjivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Meteorolozi upozoravaju da poslije podne na istoku i jugoistoku Srbije pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji.

Duvaće slab i umjeren severni i sjeverozapadni vjetar, dok će u planinskim predjelima i na sjeveru Vojvodine povremeno biti i jak.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.

Stiže pravo ljetno vrijeme

Do kraja maja očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme, dok će kiša i pljuskovi biti rjeđa pojava.

Dnevna temperatura će do srijede, 27. maja, biti u postepenom porastu, a u pojedinim mjestima očekuje se i oko 30 stepeni.

Prema tabeli RHMZ-a, najtopliji gradovi narednih dana biće Palić i Novi Sad sa temperaturama do 28 stepeni, dok će najhladnije biti na Kopaoniku, gdje se očekuje maksimalno oko 14 stepeni, prenosi "Mondo".