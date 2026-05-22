Definitivno kraj za Rudar iz Prijedora

Nakon današnjih utakmica 35. kola VVin lige Bosne i Hercegovine postao je poznat i prvi putnik u niži rang, a to je ekipa Rudara iz Prijedora.

Rudar je danas na domaćem terenu dočekao viceprvaka BiH ekipu Zrinjskog, s kojim je remizirao rezultatom 2:2, a tako je ostao bez šansi da preskoči Radnik na tabeli i završi u sigurnoj zoni.

Danas je Rudar u jednom trenutku i vodio protiv favorizovanog Zrinjskog, pošto je za 1:0 u 5. minutu pogodio Daniel Romera, ali Zrinjski potom pravi preokret na krilima Nemanje Bilbije.

Bilbija je tresao mrežu domaćina u Prijedoru u 33. i 37. minutu i doveo Zrinjski u vodstvo od 2:1.

Ipak, već do kraja poluvremena Rudar se vraća i preko Marcela Ricmajera poravnava na 2:2 u sudijskoj nadoknadi.

U drugom poluvremenu je Rudar tražio gol za pobjedu i ostanak u igri za opstanak, a u 71. minutu Zrinjski ostaje s igračem manje.

Tada je crveni karton zaradio Leo Mikić, a samo četiri minuta poslije Romera trese mrežu Zrinjskog za 3:2. Ipak, nakon intervencije iz VAR sobe, gol je poništen zbog prekršaja. U 78. minutu je kolosalnu priliku propustio Gutierez, koji prebacuje gol sa samo pet metara.

U isto vrijeme je Sloga gostovala Posušju na Mokrom Docu, gdje je morala slaviti kako bi zadržala šanse za opstanak, a u tome je i uspjela.

Junak Dobojlija bio je mladi 20-godišnji Sergej Damjanić, koji je u 89. minutu pogodio za pobjedu Sloge i ogromna tri boda.

Sada Sloga ima tri boda manje od Posušja uoči posljednjeg kola i bolji međusobni omjer od tima s Mokrog Doca.

Čeka nas prava drama u posljednjem 36. kolu, kada Sloga na domaćem terenu dočekuje Rudar i treba joj pobjeda, uz poraz Posušja od Borca u Banjaluci, kako bi opstala u elitnom rangu. U tom slučaju bi Posušje ispalo.

Rudar ima 30 bodova i nema šansi da opstane, dok je brige u vezi s opstankom prebrinuo Radnik, koji je remizirao s Borcem i ima 35 bodova uoči posljednjeg kola.