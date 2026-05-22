Džeko predvodi Zmajeve: Barbarez saopštio spisak za Mundijal

Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez saopštio je spisak od 26 igrača koje će ovog ljeta voditi u Sjevernu Ameriku na FIFA Svjetsko prvenstvo.

Fudbaler Sampdorije Denis Hadžikadunić našao se na spisku uprkos problemima sa fizičkom spremom i neizvjesnosti oko njegovog nastupa. Ermin Mahmić je ovog mjeseca zvanično dobio dozvolu za promjenu državljanstva iz austrijskog u bosanskohercegovačko i takođe je uvršten u tim.

Kvalifikaciona kampanja bila je veoma dramatična, a reprezentacija BiH uspjela je da eliminiše i Vels i Italiju.

„Bio sam veoma miran tokom izvođenja penala protiv Italije“, prisjetio se Barbarez. „Znao sam da ćemo proći dalje. Bili smo u sličnoj situaciji pet dana ranije i vjerovao sam igračima.“

To povjerenje se isplatilo.

„Ovaj tim je pokazao karakter i ponos što predstavlja našu zemlju – to mi je bio glavni cilj“, rekao je on.

Bosna i Hercegovina će igrati tek na drugom Svjetskom prvenstvu u svojoj istoriji. Nadaju se da će ostvariti bolji rezultat nego 2014. godine, kada su takmičenje završili već u grupnoj fazi.

Izostavljanje Arjana Malića iz Šturma iz Graca i Jusufa Gazibegovića iz Kelna predstavljalo je iznenađenje, posebno zbog problema koje reprezentacija ima na pozicijama bekova. Na spisku se ipak našao Esmir Bajraktarević iz PSV-a, nakon sjajnih partija u baražu.

Četrdesetogodišnji Edin Džeko i dalje drži rekord po broju nastupa i pogodaka za reprezentaciju BiH. Mogao bi se pridružiti Kristijanu Ronaldu i Luki Modriću kao jedan od rijetkih igrača u polju koji su igrali na Svjetskom prvenstvu u petoj deceniji života. Od ekipe koja je nastupila 2014. godine, uz njega je ostao još samo Sead Kolašinac.

U reprezentaciji se nalaze igrači iz klubova širom Evrope.

Kompletan spisak reprezentacije Bosne i Hercegovine za Svjetsko prvenstvo 2026:

Golmani:

Nikola Vasilj (Sent Pauli), Martin Zlomislić (Rijeka), Osman Hadžikić (Slaven Belupo)

Odbrana:

Sead Kolašinac (Atalanta), Amar Dedić (Benfika), Nihad Mujakić (Gazijantep), Nikola Katić (Šalke 04), Tarik Muharemović (Sasuolo), Stjepan Radeljić (Rijeka), Denis Hadžikadunić (Sampdorija), Nidal Čelik (Lans)

Vezni red:

Amir Hadžiahmetović (Hal Siti), Ivan Šunjić (Pafos), Ivan Bašić (Astana), Dženis Burnić (Karlsrue), Ermin Mahmić (Slovan Liberec), Benjamin Tahirović (Brondbi), Amar Memić (Viktorija Plzen), Armin Gigović (Jang Bojs), Kerim Alajbegović (RB Salcburg), Esmir Bajraktarević (PSV Ajndhoven)

Napad:

Ermedin Demirović (Štutgart), Jovo Lukić (Universitatea Kluž), Samed Baždar (Jagjelonija Bjalistok), Haris Tabaković (Borusia Menhengladbah), Edin Džeko (Šalke 04), prenosi Ekstra tajm