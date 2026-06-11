Tri crvena i dva gola: Meksiko slavio protiv Južne Afrike

Reprezentacija Meksika savladala je Južnu Afriku rezultatom 2:0 na otvaranju Svjetskog prvenstva u meču sa tri direktna crvena kartona na stadionu Azteka na 2.200 metara nadmorske visine.

Prvi gol na Mundijalu sa 48 reprezentacija postigao je Hulijan Kinjones već u devetom minutu, konačan rezultat postigao je prekaljeni golgeter Raul Himenes.

Meksiko je krenuo ofanzivno od prvog sudijskog zvižduka, da bi otpor rivala slomio već u devet minutu.

Neoprezan je bio defanzivac Južne Afrike kom se prišunjao Erik Lira i ukrao loptu, koju je prosledio do Kinjonesa, a ovaj šutirao sa 17 i bio je to prvi pogodak na Mundijalu. Golmanu Vilijamsu lopta je prošla kroz noge i završila je u mreži.

U 25. minutu i zvanično je prvi put upotrebljena pauza za hidrataciju koja traje tri minuta. To će biti praksa na svakom meču tokom Mundijala u prvom i u drugom poluvremenu.

Prvu priliku Južna Afrika imala je u 38. minutu preko Fostera, prethodno je Meksiko zaprijetio, ali je golman Vilijams presjekao u srcu peterca jedan oštar pas po zemlji.

Kinjones je u 43. minutu uzdrmao stativu i prava je sreća za Južnu Afriku što na poluvreme nije otišla sa dva gola zaostatka.

Prvi šut u okvir gola za Južnu Afriku, koja je, čini se, zalutala na Mundijal, uputio je Mbokazi u 45. minutu sa velike udaljenosti, oko 30 metara. Bio je to lak plen za golmana domaćih Rangela.

Početak drugog poluvremena donio je kolosalnu priliku za Meksikance, Himenes je izbio „oči u oči“ sa Vilijamsom, a Sitol je odlučio kao posljednji da ga ruši, zbog čega mu je glavni arbitar pokazao direktan crveni karton.

Južna Afrika je od 49. minuta ostala sa desetoricom na terenu.

Brzo su se odvijale izmjene, s obzirom na to da prema novom pravilu FIFA svega 10 sekundi tim ima za izmjenu, u slučaju da se odugovlači, igrač koji to ne ispoštuje, njegova zamjena ne smije na teren još minut.

Meksiko je u 67. minutu udvostručio prednost preko svog najiskusnijeg fudbalera Raula Himenesa. Fantastično je ispratio centaršut sa desne strane, i rutinski je glavom sa pet metara zatresao mrežu „Bafane, Bafane“.

Južna Afrika je u 84. minutu ostala bez još jednog igrača, jer je Temba Cvane zbog udaranja rukom u predjelu lica i to bez lopte, dobio direktan crveni karton.

I Meksiko je dobio direktan crveni karton zbog grubog prekršaja Cesara Montesa u 92. minutu.

Na kraju rutinski trijumf Meksika protiv Južne Afrike, koja ni po čemu nije pokazala da joj je mjesto na Mundijalu.

U Grupi A nalaze se još Južna Koreja i Češka, koji se sastaju od četiri sata ujutru.

(Sputnjik)