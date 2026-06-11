Meksiko i Južna Afrika otvaraju Mundijal, počela prva od tri ceremonije

Autor:ATV
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Utakmicom između Meksika i Južne Afrike biće otvoreno 23. Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Meč počinje u 21.00, a ceremoniju otvaranja u 20.05.
Slijedi prva od tri ceremonije
Prva ceremonija biće održana u Meksiku na stadionu Stadionu "Azteka" prije utakmice između Meksika i Južne Afrike. Glavne zvijezde programa biće Šakira i Burna Boj, koji će izvesti zvaničnu pjesmu prvenstva "Dai Dai".
Na ceremoniji će nastupiti i Alehandro Fernandez, Belinda, Deni Oušn, Džej Bolvin, Lila Dauns, Los Anđeles Azules, Mana i Tila.
Dan kasnije pažnja će se preseliti u Toronto, gdje će Kanada organizovati ceremoniju na stadionu "BMO fild" prije meča protiv BiH. Glavna zvijezda večeri biće kanadski pjevač Majkl Buble, a nastupiće i Alesija Kara, Alanis Morisete, Elijana, Vegedrim, Džesi Rejez, Nora Fatehi, Sandžoj i Vilijam Prins.
Treća i posljednja ceremonija otvaranja održaće se u Los Anđelesu na Stadionu "SoFi" prije susreta domaće selekcije SAD-a protiv Paragvaja. Program će predvoditi svetska pop zvijezda Kejti Peri, kojoj će se pridružiti reper Fjučur, kao i Tila, Lisa, Rema i Anita.
Popis učesnika
Što se formata takmičenja tiče, 48 učesnika je prošle godine žrijebom u Vašingtonu podijeljeno u 12 grupa sa po četiri reprezentacije.
Sastav svih grupa:
Grupa A: Meksiko, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Češka;
Grupa B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švajcarska;
Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska;
Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska;
Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador;
Grupa F: Holandija, Japan, Švedska, Tunis;
Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland;
Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj;
Grupa I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška;
Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan;
Grupa K: Portugalija, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija;
Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama.
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