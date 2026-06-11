Meksiko i Južna Afrika otvaraju Mundijal, počela prva od tri ceremonije

Utakmicom između Meksika i Južne Afrike biće otvoreno 23. Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Meč počinje u 21.00, a ceremoniju otvaranja u 20.05.

Slijedi prva od tri ceremonije

Prva ceremonija biće održana u Meksiku na stadionu Stadionu "Azteka" prije utakmice između Meksika i Južne Afrike. Glavne zvijezde programa biće Šakira i Burna Boj, koji će izvesti zvaničnu pjesmu prvenstva "Dai Dai".

Na ceremoniji će nastupiti i Alehandro Fernandez, Belinda, Deni Oušn, Džej Bolvin, Lila Dauns, Los Anđeles Azules, Mana i Tila.

Svjetsko prvenstvo 2026

Dan kasnije pažnja će se preseliti u Toronto, gdje će Kanada organizovati ceremoniju na stadionu "BMO fild" prije meča protiv BiH. Glavna zvijezda večeri biće kanadski pjevač Majkl Buble, a nastupiće i Alesija Kara, Alanis Morisete, Elijana, Vegedrim, Džesi Rejez, Nora Fatehi, Sandžoj i Vilijam Prins.

Svjetsko prvenstvo 2026

Treća i posljednja ceremonija otvaranja održaće se u Los Anđelesu na Stadionu "SoFi" prije susreta domaće selekcije SAD-a protiv Paragvaja. Program će predvoditi svetska pop zvijezda Kejti Peri, kojoj će se pridružiti reper Fjučur, kao i Tila, Lisa, Rema i Anita.

Popis učesnika

Što se formata takmičenja tiče, 48 učesnika je prošle godine žrijebom u Vašingtonu podijeljeno u 12 grupa sa po četiri reprezentacije.

Sastav svih grupa:

Grupa A: Meksiko, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, Češka;

Grupa B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švajcarska;

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska;

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska;

Grupa E: Nemačka, Kurasao, Obala Slonovače, Ekvador;

Grupa F: Holandija, Japan, Švedska, Tunis;

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland;

Grupa H: Španija, Zelenortska Ostrva, Saudijska Arabija, Urugvaj;

Grupa I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška;

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan;

Grupa K: Portugalija, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija;

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama.