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BiH bi sutra mogla poniziti Kanadu bez obzira na rezultat

Autor:

ATV
11.06.2026 14:13

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Фудбалери БиХ на тренингу у Канади
Foto: Tanjug/Jon Blacker/The Canadian Press via AP

Reprezentacija BiH imaće brutalnu, nezapamćenu podršku na prvom meču na Mundijalu, a istorijske i potpuno nadrealne scene već stižu pravo sa ulica Toronta.

Dok domaća selekcija Kanade u petak (21 čas) na “BMO Fildu” formalno drži status domaćina, na terenu i tribinama će situacija biti potpuno drugačija.

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Kanadski mediji su u apsolutnom šoku i otvoreno priznaju da su nemoćni pred plavo-žutom invazijom koja je već kompletno okupirala državu.

Da se sprema nezapamćen spektakl i “vruć teren” za domaće fudbalere, svjedoče i snimci koji od jutros masovno postaju viralni na društvenim mrežama.

Ulicama Toronta krstare autobusi nakrcani navijačima Bosne i Hercegovine, koji uz pjesmu, baklje i razvijene zastave prave atmosferu kao da se meč igra usred Sarajeva ili Zenice.

Kanađani domaćin samo na papiru

Lokalni mediji danima sa dozom straha i čuda izvještavaju o onome što slijedi u petak uveče. Kapacitet stadiona za ovaj šampionat iznosi oko 45.000 mjesta, a bezbjednosne i navijačke procjene kažu da će čak 30.000 ulaznica biti u rukama fanova “Zmajeva”!

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Ako navijači BiH ovo zaista urade i na stadionu bude 30.000 njihovih navijača, to će biti nezapamćena sramota za jednog domaćina Mundijala u istoriji fudbala!

Biće potpuno ponižavajuće da domaća selekcija ima daleko manju podršku od protivnika na sopstvenom terenu, očajni su kanadski novinari.

Razlog za ovu brutalnu dominaciju leži u činjenici da u Kanadi, a posebno u gradovima kao što su Toronto, Hamilton i Vindzor, živi jedna od najorganizovanijih i najsrčanijih bosanskohercegovačkih dijaspora na svijetu.

Pored domaćih gastarbajtera, u Toronto se kombijima i automobilima sliva rijeka navijača iz svih dijelova SAD. Fanovi su rezervisali čitave flote autobusa, avionske karte su rasprodate mjesecima unaprijed, jer su svi svjesni da se ovakva istorijska prilika na najvećoj fudbalskoj sceni ne propušta.

Očekuje se više od 30.000 navijača BiH

Sve miriše na to da će “BMO Fild” u petak biti kompletno obojen u plavo-žuto. Kanada ima tim, ali BiH ima armiju koja ne žali ni dolar ni kilometar da pokaže šta znači fanatična ljubav prema domovini. Držite se dobro, Kanađani, u petak vam u goste stiže balkanski uragan, pišu mediji.

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Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. počinje 11. juna i traje do 19. jula. Biće odigrane ukupno 104 utakmice, koje će se igrati u Meksiku, Kanadi i SAD.

(Sportal)

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Fudbalska reprezentacija BiH

Kanada

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