Ovo su nova pravila na Svjetskom prvenstvu - neka iznenađuju

Najveće Svjetsko prvenstvo u istoriji fudbala biće odigrano po značajno izmijenjenim pravilima, nakon što je FIFA za turnir 2026. godine uvela 11 novih mjera kojima želi ubrzati igru, spriječiti odugovlačenja, proširiti upotrebu VAR-a i smanjiti rizik od sudijskih grešaka koje mogu odlučiti utakmice.

Predsjednik FIFA sudijskog komiteta Pjerluiđi Kolina najavio je da će nova pravila biti usmjerena na očuvanje ritma igre, efikasnije korištenje VAR tehnologije i strožije sankcionisanje nesportskog ponašanja igrača.

Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na izvođenje gol-autova i auta. Sudije će moći aktivirati odbrojavanje od pet sekundi ukoliko procijene da igrač namjerno odugovlači nastavak igre.

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Ako se gol-aut ne izvede na vrijeme, protivnički tim može dobiti korner, dok se kod odugovlačenja izvođenja auta lopta može dodijeliti protivniku - piše "BBC".

FIFA očekuje da će ova mjera djelovati preventivno, posebno u završnicama utakmica, kada golmani često pokušavaju usporiti igru. Do sada su sudije u takvim situacijama uglavnom imale mogućnost pokazati žuti karton, ali se procjenjuje da je prijetnja gubitkom posjeda ili dosuđivanjem kornera ozbiljnija posljedica za tim.

Nova pravila uvode i vremensko ograničenje za izmjene. Igrač koji izlazi iz igre imaće deset sekundi da napusti teren na najbližoj tački. Ukoliko to ne učini, zamjenski igrač neće moći ući najmanje jedan minut, odnosno do prvog narednog prekida igre, što znači da bi ekipa mogla određeni period igrati s igračem manje.

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Pooštrena su i pravila u situacijama kada medicinski tim ulazi na teren. Igrač kojem je ukazana pomoć moraće ostati van igre jedan minut, umjesto dosadašnjih 30 sekundi.

FIFA želi stati ukraj i takozvanim golmanskim taktičkim tajmautima, kada golman sjedne na teren tražeći pomoć, dok ostali igrači odlaze do klupe po instrukcije trenera.

Značajne promjene odnose se i na VAR. Na Svjetskom prvenstvu biće uvedene četiri nove oblasti u kojima će video asistenti moći reagovati

VAR će moći provjeravati da li je korner ispravno dosuđen, ali neće provjeravati situacije u kojima je dosuđen gol-aut, a trebalo je biti korner. FIFA tvrdi da provjere ne bi trebale izazivati zastoje jer se prosječno čeka 25 sekundi do izvođenja kornera, što bi trebalo biti dovoljno za brzu provjeru.

VAR će takođe moći pregledati situacije u kojima igrač dobije drugi žuti karton i bude isključen, ali samo ako postoji jasna greška u dosuđivanju prekršaja. Neće biti moguće pregledati potencijalne druge žute kartone za igrače koji već imaju opomenu.

Nova pravila omogućiće i VAR provjeru napadačkog prekršaja prije nego što je lopta u igri, ukoliko takva situacija direktno dovede do gola, penala ili disciplinske mjere.

VAR će moći intervenisati i u slučajevima pogrešnog identiteta, ako je karton pokazan pogrešnom igraču ili ako je prekršaj zapravo napravio igrač protivničkog tima.

FIFA uvodi i strožije mjere protiv neprimjerenog ponašanja igrača. Sudije će moći isključiti igrača koji, u konfrontirajućoj situaciji, pokrije usta dok govori protivniku ili sudiji, ukoliko se procijeni da pokušava prikriti uvredljiv govor.

Crveni karton moći će dobiti i igrač koji napusti teren u znak protesta zbog sudijske odluke.