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Po ovome se samo može igrati vaterpolo: Oluja potopila stadion u Orlandu

Autor:

ATV
10.06.2026 22:38

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По овоме се само може играти ватерполо: Олуја потопила стадион у Орланду
Foto: X

Samo nekoliko sati uoči planiranog početka utakmice između reprezentacija Engleske i Kostarike, sa stadiona "Inter&Co" u Orlandu stižu loše vijesti – odigravanje susreta zvanično je odgođeno.

Kako javljaju inostrani mediji sa lica mjesta, jaka oluja praćena obilnim padavinama i grmljavinom pogodila je Floridu neposredno pred sam start, zbog čega su organizatori bili primorani donijeti hitnu odluku o pomjeranju početka meča.

Slike trenutnog stanja terena u Orlandu brzo su preplavile društvene mreže, a na njima se vidi natopljen teren koji u ovim uslovima ne garantuje bezbjednost fudbalera.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨 JUST IN: England’s clash with Costa Rica has been delayed until 21:30 BST due to adverse weather conditions and heavy rainfall. 🌧️🏴 <a href="https://t.co/VRq2Nb4QtZ">pic.twitter.com/VRq2Nb4QtZ</a></p>&mdash; GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) <a href="https://x.com/GoalAlertHQ/status/2064784231323062773?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

fudbal

nevrijeme

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