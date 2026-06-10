Po ovome se samo može igrati vaterpolo: Oluja potopila stadion u Orlandu

Samo nekoliko sati uoči planiranog početka utakmice između reprezentacija Engleske i Kostarike, sa stadiona "Inter&Co" u Orlandu stižu loše vijesti – odigravanje susreta zvanično je odgođeno.

Kako javljaju inostrani mediji sa lica mjesta, jaka oluja praćena obilnim padavinama i grmljavinom pogodila je Floridu neposredno pred sam start, zbog čega su organizatori bili primorani donijeti hitnu odluku o pomjeranju početka meča.

Slike trenutnog stanja terena u Orlandu brzo su preplavile društvene mreže, a na njima se vidi natopljen teren koji u ovim uslovima ne garantuje bezbjednost fudbalera.

🚨 JUST IN: England’s clash with Costa Rica has been delayed until 21:30 BST due to adverse weather conditions and heavy rainfall. 🌧️🏴 pic.twitter.com/VRq2Nb4QtZ — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) June 10, 2026

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">🚨 JUST IN: England’s clash with Costa Rica has been delayed until 21:30 BST due to adverse weather conditions and heavy rainfall. 🌧️🏴 <a href="https://t.co/VRq2Nb4QtZ">pic.twitter.com/VRq2Nb4QtZ</a></p>— GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) <a href="https://x.com/GoalAlertHQ/status/2064784231323062773?ref_src=twsrc%5Etfw">June 10, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>