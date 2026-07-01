Obustavljen rad aerodroma u Minhenu

Letovi na aerodromu u Minhenu su privremeno obustavljeni zbog upozorenja na ozbiljne vremenske uslove.

Uprava Aerodroma je saopštila da je zemaljsko opsluživanje obustavljeno, a očekuju se poremećaji vazdušnog saobraćaja.

Nije jasno koliko je letova ili putnika pogođeno, javlja DPA.

Njemačka meteorološka služba upozorila je na grmljavinu sa jakim kišama do 35 litara po kvadratnom metru u jednom času, kao i na jake vjetrove i grad u područjima sjeveroistočno od Minhena,prenosi Srna.