"Imenovanje Krišoka tehničko rješenje, BiH nisu potrebni tutori"

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da je imenovanje Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika tehničko rješenje zato što nije postignut konsenzus o imenovanju visokog predstavnika.
Minić je istakao da BiH nisu potrebni visoki predstavnici, odnosno bilo kakvi tutori.
"Narod u Republici Srpskoj i FBiH apsolutno je svjestan da moramo razgovarati, jedini mogući način je razgovor bez tutora i nekoga koji na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja", rekao je Minić novinarima u Srpcu.
On je podsjetio da sve što je radio Kristijan Šmit, kao što su izmjene Krivičnog zakona BiH i stavljanje van snage Ustava FBiH, ne postoji nigdje u okruženju.
Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ nisu usaglasile o imenu novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
1 h3
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
15
24
15
23
15
23
15
15
15
12
Trenutno na programu