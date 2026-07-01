"Imenovanje Krišoka tehničko rješenje, BiH nisu potrebni tutori"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da je imenovanje Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika tehničko rješenje zato što nije postignut konsenzus o imenovanju visokog predstavnika.

Minić je istakao da BiH nisu potrebni visoki predstavnici, odnosno bilo kakvi tutori.

"Narod u Republici Srpskoj i FBiH apsolutno je svjestan da moramo razgovarati, jedini mogući način je razgovor bez tutora i nekoga koji na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja", rekao je Minić novinarima u Srpcu.

On je podsjetio da sve što je radio Kristijan Šmit, kao što su izmjene Krivičnog zakona BiH i stavljanje van snage Ustava FBiH, ne postoji nigd‌je u okruženju.

Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ nisu usaglasile o imenu novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog, prenosi Srna.