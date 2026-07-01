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"Imenovanje Krišoka tehničko rješenje, BiH nisu potrebni tutori"

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 14:17

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Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić smatra da je imenovanje Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika tehničko rješenje zato što nije postignut konsenzus o imenovanju visokog predstavnika.

Minić je istakao da BiH nisu potrebni visoki predstavnici, odnosno bilo kakvi tutori.

"Narod u Republici Srpskoj i FBiH apsolutno je svjestan da moramo razgovarati, jedini mogući način je razgovor bez tutora i nekoga koji na bilo kakav način može da utiče na bilo kakva dešavanja", rekao je Minić novinarima u Srpcu.

On je podsjetio da sve što je radio Kristijan Šmit, kao što su izmjene Krivičnog zakona BiH i stavljanje van snage Ustava FBiH, ne postoji nigd‌je u okruženju.

Zemlje EU i SAD se ni na jučerašnjoj sjednici Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIK/ nisu usaglasile o imenu novog visokog predstavnika, a Luis Krišok formalno je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika do konačnog imenovanja novog, prenosi Srna.

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Savo Minić

Luis Krišok

OHR

visoki predstavnik

Predsjednik Vlade

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