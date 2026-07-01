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Fond solidarnosti odobrio više od milion KM za hitne intervencije i podršku

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 13:13

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je danas, na 37. telefonskoj sjednici, više od milion konvertibilnih maraka za hitne intervencije i pružanje podrške u vanrednim okolnostima.

Upravni odbor odobrio je isplatu 65.000 KM direktne podrške Opštini Petrovo za hitne intervencije usljed elementarnih nepogoda, u svrhu pomoći devetočlanoj porodici Petković iz Petrova, koja je u požaru ostala bez porodične kuće i osnovnih uslova za život.

Uvažavajući potrebu za hitnim djelovanjem, Opština Petrovo se obratila molbom da se razmotri mogućnost odobravanja finansijske pomoći iz Fonda solidarnosti Republike Srpske, kako bi se što prije otpočelo sa sanacijom objekta i pružila neophodna pomoć ovoj porodici.

Upravni odbor Fonda solidarnosti odobrio je i isplatu dijela sredstava direktne podrške korisnicima, u ukupnom iznosu od 121.479,00 KM, za prevazilaženje posljedica izazvanih zaraznom bolesti životinja - afrička kuga svinja i saniranje poremećaja na tržištu i obnovu svinjskog fonda.

Na današnjoj telefonskoj sjednici, UO Fonda solidarnosti odobrio je isplatu sredstava, u ukupnom iznosu od 852.413,04 KM, za potrebe plaćanja obaveza na ime zaprimljenih zahtjeva sa naznačenim ukupnim iznosom kojim trgovci na malo naftnih derivata nisu naplatili od korisnika, u iznosu od 0,10 KM po litri prodatog naftnog derivata, u skladu sa Odlukom i dostavljenim fiskalnim računima u elektronskom obliku u periodu od 14.04. do 16.05.2026. godine. Sredstva će biti isplaćena za 16 poslovnih subjekata, saopšteno je iz Fonda.

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Tagovi :

Fond solidarnosti

Republika Srpska

hitne intervencije

pružanje podrške

vanredne okolnosti

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