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Mazalica: Nećemo dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionale baštine

01.07.2026 09:30

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Срђан Мазалица, шеф клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске
Foto: ATV

Nećemo dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine, poručio je za RTRS šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica, komentarišući protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici Predsjedništva.

"Pozivam sve poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske da podrže veto srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović. Moramo pokazati jedinstvo i dati do znanja bošnjačkom članu Predsjedništva Denisu Bećiroviću da je njegov pokušaj propao", naveo je Mazalica.

Istakao je da se neće dozvoliti da stranci odlučuju o nacionalnim spomenicima.

"Bećirović hoće da izgradi taj njihov krhki nacionalni identitet preko spomenika. To se ne smije dozvoliti", jasan je Mazalica.

Naveo je da postoje dva problema.

"To je proširenje nadležnosti Komisije i mogućnost da Republika Srpska bude preglasana. Oni ne smiju da radne poslove nadležnih ministarstava, a počeli su se time baviti. Ni to ne smijemo dozvoliti", rekao je Mazalica.

Mazalica je istakao da Srbi znaju ko su, šta su i koji su njihovi nacionalni spomenici.

"Ova Komisija je važna i za nas. Ne smijemo dozvoliti da ono što je naše postane vlasništvo drugih naroda. Posebno su tu agresivni Bošnjaci i Bećirović", izjavio je Mazalica.

Ističe da je ovo važno nacionalno pitanje.

(RTRS)

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Srđan Mazalica

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