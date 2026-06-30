Tuga na Vidovdan: Umrla majka Milka koja je izgubila sina jedinca u ratu

Tuga je potresla Republiku Srpsku na Vidovdan. Milka Spasojević, majka koja je u ratu izgubila sina jedinca, umrla je na Vidovdan.

Samo nekoliko mjeseci ranije u Memorijalnom centru Republike Srpske zabilježeno je njeno sjećanje na sina Gorana, koji je poginuo kao borac Vojske Republike Srpske, ne dočekavši 20. rođendan.

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Goran Spasojević je poginuo 18. jula 1993. godine na Igmanu, kao jedan od brojnih mladića koji su u Odbrambeno-otadžbinskom ratu dali svoje živote za slobodu srpskog naroda.

Kao zavještanje, ostale su riječi majke Milke, koje čuvaju uspomenu na Gorana, ali i na hiljade srpskih majki koje su u ratu izgubile svoju djecu.

"Sve majke su željele da imaju sina kao što je bio moj Goran. Nikad ni sa kim nije bio u svađi. Svakome je pomagao. Govorio je: majka, kako je dobro kad je mir", svjedočila je majka Milka.

Željela je da njenog sina ne pamte samo po danu kada je stradao, nego po tome kakav je bio dok je živio.

Rođen je 22. februara 1974. godine u Ljuboviji. Odrastao je u Pobuđu, u porodici Živka i Milke Spasojević, sa sestrom Gordanom. Odmalena je bio miran, vrijedan i poslušan. Pomagao je roditeljima u svim seoskim poslovima i nikada nije odbijao da pomogne ni komšijama.

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"Šta god smo mu rekli, on je uradio. Nije znao da kaže ne. Svakom je htio da pomogne", kazala je majka Milka.

Goran je pohađao Srednju elektrotehničku školu u Srebrenici. Imao je brojne drugove, i Srbe i Muslimane, a nikada nikoga nije dijelio po imenu ili vjeri.

"Kad je bio Vaskrs, tražio je da ofarbam petnaest jaja da ponese svojim drugovima. Svi su ga voljeli. Nikad se ni sa kim nije posvađao, niti potukao", priča majka.

Slobodno vrijeme Goran je provodio sa drugovima ili igrajući fudbal. Navijao je za Crvenu zvezdu, a majka se sjećala da nije mogao proći pored gladne životinje, a da je ne nahrani.

"Nije u školu otišao da nije pticama bacio hljeb i nahranio mačke. Govorio je: Moraju, majka, i one da žive", pričala je Milka.

Kada su počeli prvi sukobi u okolini Srebrenice, porodica je shvatila da se život mijenja. Milka je posvjedočila o razgovoru sa sinom koji joj je tada govorio koliko je mir najveće bogatstvo.

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"Rekao mi je: Joj, majka, kako je dobro kad je mir. Kazala sam mu: Sine, nema ništa preče od mira. Kad je mir, možeš živjeti i raditi bez straha", prisjećala se majka Milka ovog razgovora.

Goran je, kao veoma mlad, stupio u redove Vojske Republike Srpske. Treći razred srednje škole završio je u školskoj klupi, a četvrti polagao sa ratnog položaja. I u ratu je ostao isti – prvi da pomogne drugima.

Poginuo je od granate na Igmanu, kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Zajedno sa njim tog dana stradala su još trojica njegovih saboraca i rođaka, a zajedno su i sahranjeni u Bratuncu.

"Kad su mi rekli da je Gogo poginuo, samo sam pala. Ne sjećam se ničega. Samo jauka i plača. Činilo mi se da više nema života", svjedočila je majka.

Gubitak nikada nije preboljela. Godinama nije mogla slušati muziku, a svaki odlazak na sinov grob bio je nova rana. Iako je život nastavio dalje, a unuci Goran i Dragana unijeli novu radost u njen dom, Milkina bol nikada nije prestala.

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"Kad pozovem unuka Gorana, nešto me presječe. Kao da opet dozivam svoga sina. Ali ponosna sam što je bio dobar čovjek. Ako me pitate po čemu ga pamtim, pamtim ga po tome što nikome nije znao reći ne", ispričala je majka Milka.

Nedugo nakon što je za Memorijalni centar Republike Srpske ostavila svoje svjedočanstvo, Milka Spasojević je preminula, na Vidovdan ove godine, piše "Srpska info".

Iza nje su ostale riječi jedne majke koja je više od tri decenije nosila bol za izgubljenim sinom i svjedočanstvo koje će trajno čuvati uspomenu na Gorana, ali i na žrtvu srpskih majki u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić uputio je iskreno saučešće porodici Spasojević, navodeći da svjedočanstvo majke Milke ima nemjerljivu vrijednost.

"Kada jedan svjedok ode, a njegova priča ostane zabilježena, sačuvali smo dio istine za budućnost. Upravo zato svako svjedočanstvo ima nemjerljivu vrijednost – ne samo za porodice žrtava, već i za istoriju srpskog naroda", istakao je direktor Centra.

Kompletno svjedočanstvo dostupno je na zvaničnoj stranici Memorijalnog centra Republike Srpske na ovom linku.